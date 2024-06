Cristóbal Durán, autor de “Imágenes virales”: “Hay muy poco trabajo filosófico sobre Cronenberg”

El doctor en filosofía Cristóbal Durán Rojas acaba de publicar junto a la editorial Metales Pesados el libro “Imágenes virales: el cine de David Cronenberg”. La publicación es un ensayo sobre las imágenes a través de las icónicas películas del director canadiense.

El autor hace una reflexión filosófica sobre distintas temáticas que atraviesan el cine de Cronenberg.

“Siempre me llamó la atención que Cronenberg fuera tan explícito y a medida que me fui encontrando con él una vez más en mi trabajo como filósofo e investigador, me fui dando cuenta que no había mucho de Cronenberg en términos filosóficos, es decir hay un muy poco trabajo sobre él. Me empecé a obsesionar con él”, señala el autor.

En el libro “trato de pensar a través del cine de Cronenberg una cierta idea de cómo nosotros vivimos en relación con las imágenes, cómo las imágenes entran en nosotros, cómo salen de nosotros y empecé encontrar que Cronenberg era un cineasta muy importante, un cineasta que no se lo considerara tradicionalmente, sobre todo en los medios hispanoparlantes como un cineasta como Raúl Ruiz, Abbás Kiarostamí o Tarkovski que son objetos predilectos de la labor de la filosofía o interpretativa de la estética. Pese a ser calificado muchas veces como un cineasta medio asociado al horror, al Cine B creo que tenía muchísimo que decir y el libro abre mucho una lectura de ese tipo”.

Cristóbal Durán Rojas es doctor en Filosofía por la Universidad de Chile (2011). Se ha desempeñado como profesor de licenciatura, magíster y doctorado en áreas vinculadas a la filosofía contemporánea, la estética y la teoría psicoanalítica en distintas universidades. Durante años ha reflexionado en torno al pensamiento de Gilles Deleuze y a campos afines a él, y actualmente desarrolla una investigación que busca pensar una ampliación del pluralismo a partir de la discusión ecológica contemporánea (2024-2028). Además, es director de la colección Puntos singulares de editorial Pólvora, de Chile.

