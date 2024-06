Monckeberg y primarias presidenciales de Chile Vamos: “Francisco Chahuán tiene ganas de estar ahí”

En conversación con El Mostrador, el expresidente de Renovación Nacional y actual decano de la Universidad del Alba, Cristián Monckeberg, abordó el proceso de negociaciones municipales en Chile Vamos y la necesidad de priorizar las conversaciones con el centro de Amarillos y Demócratas, apropósito de las acusaciones de falta de generosidad por parte de la coalición de derecha.

“Nosotros tenemos que generar lazos comunicantes con ese sector. Y eso significa generosidad, ponerse de acuerdo en las candidaturas, omitirse en ciertas comunas, que hayan apoyos recíprocos. Eso yo lo privilegiaría de todas maneras”, afirmó.

El exministro de Vivienda, también se refirió a las primarias presidenciales del sector, aseguró que RN tendrá un candidato propio y desdramatizó la idea de apoyos cruzados a otras figuras como Evelyn Matthei o Rodolfo Carter.

-¿Cómo está el panorama interno de RN, luego de la molestia que generó la decisión de la directiva de bajar la candidatura de Luis Pardo como gobernador de Valparaíso, para apoyar a María José Hoffmann?

-Esa concesión creo que fue muy importante y muy dura para Renovación Nacional, para su dirigencia, para sus autoridades, para los dirigentes del partido en la región. Por lo tanto, ¿va a costar alinear a RN en torno a una candidatura única de María José Hoffman? Sí, de todas maneras.

Todos deseamos que le vaya muy bien, desde el momento en que se toma la decisión. Pero va a costar, y tendrá que hacer un trabajo cuesta arriba, puede ser una tremenda candidata, pero va a necesitar el apoyo de todos los sectores. Entonces, hay un trabajo fuerte que se viene por delante, pero de que están las aguas turbulentas, complejas, no lo podemos negar, y que hay molestia también en la interna.

-¿Cómo esa tensión se extiende también al ámbito de las negociaciones municipales? Por un lado, tenemos a la centro derecha, Amarillos y Demócratas, donde han señalado que ha faltado generosidad por parte de Chile Vamos. Y por otro, tenemos a republicanos, quienes ya están comunicando sus candidaturas, pero no parece haber una coordinación. ¿Cómo ve ese ámbito?

-Yo creo que hoy día es mucho más difícil conversar o llegar a acuerdos en nuestro sector que lo que era hace 10 años, 8 años. Por una razón muy simple, hoy hay tres bloques que forman parte de la oposición. Pensar que la unidad significa que vayamos todos juntitos de la mano y abrazados en un solo pacto, es imposible. Eso no funciona. Pero hay una categoría más abajo. Y esa categoría más abajo es que existe una realidad de Amarillos y Demócratas, existe una realidad de Chile Vamos, y otra de republicanos. Evidentemente, hay que desdramatizar el no ir juntos en un solo bloque, pero hay que coordinarse. Y eso no está ocurriendo.

Yo privilegiaría una coordinación fuerte con Amarillos y Demócratas, pensando en lo que viene el próximo año. Eso yo lo haría a todo evento. Lo que está ocurriendo con Amarillos y Demócratas es lo que nosotros buscamos y perseguimos durante tanto tiempo, que era generar lazos comunicantes y romper este esquema del sí y el no de los años 80, que era una división muy ochentera, que se mantuvo durante todo el retorno a la democracia. Y eso hoy día se rompió.

Por lo tanto, nosotros tenemos que generar lazos comunicantes con ese sector. Y eso significa generosidad, ponerse de acuerdo en las candidaturas, omitirse en ciertas comunas, que hayan apoyos recíprocos. Eso yo lo privilegiaría de todas maneras.

-Hay una atraso ahí, porque el próximo mes ya se tienen que inscribir las candidaturas…

-Creo que tiene un punto Ximena Rincón cuando dicen que no les ha ido bien. No conozco el detalle de las negociaciones, porque no me ha tocado llevarlas, y tampoco me gustaría porque eso es difícil, pero evidentemente que tiene un punto. Ellos están haciendo esfuerzos. Montaron un partido, se fueron de un sector al cual pertenecían, están avanzando en generar relaciones políticas con un sector distinto, como somos nosotros.Y es algo que siempre buscamos durante tantos años, entonces es el minuto de que eso cuaje.

Con realismo, ¿qué significa realismo?, no puedo pretender si soy un partido más chiquitito y nuevo, como Demócratas, quererlo todo. Pero ellos tampoco lo quieren todo, quieren coordinarse en ciertos lugares. Queda el mes de julio para inscribir las candidaturas. Y esto va a empezar a pavimentar lo que va a ocurrir el próximo año con las candidaturas presidenciales, se van a necesitar estos apoyos cruzados. Entonces, yo ahí haría un esfuerzo importante.

Y en el caso del Partido Republicano, yo creo que están un poquito pasados de rosca. ¿Será una decisión acertada llevar candidatos a gobernadores en todas las regiones? Yo creo que no, porque hay muchas regiones y gobernaciones que se podrían ganar en la primera vuelta si es que buscamos candidatos de unidad. Entonces, ¿para qué estamos llevando a esos candidatos a gobernadores? Para prepararlos para el próximo año, para que sean candidatos a la parlamentaria, para que la gente los conozca más y sean candidatos competitivos el próximo año. Pucha, si es así, yo creo que es un error. Perfectamente podríamos ahí buscar un acuerdo importante en gobernadores, sin necesidad de que se compita en todo evento.

Y en alcaldes yo también creo que hay que hacer un esfuerzo gigante. Hay comunas donde Republicano es fuerte y Chile Vamos perfectamente se podría omitir, en otras comunas al revés. Y eso no está ocurriendo. Entonces, queda poco tiempo, hay que inscribir candidatos, eso hay que acelerarlo y esa coordinación tiene que concretarse. Yo sé que se están haciendo esfuerzos, es verdad, pero llega el minuto en que hay que empezar a resolver. Como lo que pasó con María José Hoffmann, fue duro, complejo, pero se tomó la decisión.

-¿Cuál es su lectura respecto a las primarias presidenciales, y las definiciones de RN si apoyar o no a Evelyn Matthei o ir candidato propio?

-Yo creo que tiene que haber primarias de todas maneras. No nos podemos hacer los lesos. La primaria va a servir para debates, para proponer, para sacar adelante a los candidatos, para activar a los partidos y entusiasmar al electorado. Ahora, lo más importante es que no sea una máquina de moler carne.

¿Quiénes tienen que estar en esa primaria? Bueno, evidentemente, Evelyn Matthei, debería estar Rodolfo Carter. También -porque lo quiere y está trabajando al interior del partido- el senador Francisco Chahuán, que tiene ganas de estar ahí. Y entiendo que en Evópoli también hay candidatos que están entusiasmados, escuché por ahí que Francisco Undurraga, genial que se sumara. Y otro candidato o candidata que pueda ser invitado. El único pero es que esta primaria no sea una máquina de moler carne. Evidentemente hay debates y discusiones, pero que no sea sacarnos los ojos unos con otros, eso no sería muy bueno. Y yo creo que eso es fundamental.

Ahora en RN. RN va a tener su candidato, no me cabe la menor duda.

-¿Eso podría confirmarlo? Porque hasta ahora no se ha escuchado claramente por parte de la dirección.

– Yo siendo militante, estando en la comisión política y tratando de ayudar en lo más que pueda, creo que vamos a tener candidato de todas maneras.

Ya sabemos cómo son los partidos, vamos a tener un candidato oficial, pero más de algún militante a lo mejor va a sentirse más cómodo trabajando para otro candidato. Ya nos pasó, nosotros tuvimos un candidato que fue Sebastián Piñera, pero también el senador Ossandón fue candidato a la presidencia en esa primaria. Y muchos militantes trabajaron con Piñera y unos pocos trabajaron con Ossandón, y se desdramatizó esa discusión y se autorizó en el Consejo General y no hubo problema. Yo creo que eso puede pasar y hay gente que apoya a Matthei, hay gente que apoya a Carter, hay gente que apoya a Chahuán.

-Desdramatizaría entonces los apoyos cruzados…

–Es la realidad de nuestro partido, que es un partido grande, que tiene presencia en todo Chile, de mucha historia. Yo me preocuparía si algún militante sale apoyando a Jadue o algún candidato de la izquierda. Pero si en una primaria se producen esos apoyos cruzados, yo creo que no hay que distraerse en eso. Hay que hacer que la primaria sea lo más competitiva y armoniosa posible.

Ahora, si yo fuera Carter, por ejemplo, no iría a buscar que RN me proclame, me basta con que me inviten a una primaria. Creo que el resto sería un desgaste innecesario. Lo mismo Evelyn Matthei, para qué ir a buscar la proclamación del partido, basta con que forme parte de la primaria. Y evidentemente muchos se van a acercar, van a ayudar a su candidatura y de hecho ya lo están haciendo. Yo sé que estoy hablando desde la cuadratura del círculo, porque no es fácil que una primaria no se transforme en una batalla campal pero hay que fijar las reglas claras.

-¿Y la figura del senador Chahuán concita apoyo? ¿Ya lo está haciendo?

-Sí, dentro del partido está trabajando en lo interno, lo hemos conversado, y está buscando las alternativas, hablando con dirigentes, y me parece legítimo que lo haga, me parece genial.

Ya ser candidato es difícil, para que decir ser candidato presidencial. Entonces, si él lo estima, bien, yo creo que va a concitar apoyo. Nadie tiene el apoyo unánime, menos en estas organizaciones políticas, pero me parece bien que la pelee y que plantee su opción. A lo mejor surgen otros u otras también.

Ahora, es un tema que distrae hoy día, pero los partidos entran en una cosa que es muy compleja, porque dicen, oye, discutamos esto después de la municipal.Sí, estoy de acuerdo que discutamos después de la municipal, pero tampoco se puede evitar la conversación porque está a la vuelta de la esquina la presidencial. Entonces, son cosas que van de la mano. En algún minuto lo conversamos, los partidos harían muy bien en fijar reglas claras, y dejarle las reglas claras a los potenciales candidatos el próximo año, diciéndoles: si va a haber primarias, no se preocupe, y ahora todos van a trabajar en la municipal.