La extrema derecha francesa gana con el 33,15 % de los votos con el resultado casi definitivo

La Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen consiguió una victoria contundente e inédita en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, al obtener el 33,15 % de los votos junto a sus aliados conservadores, según informó este lunes el Ministerio del Interior francés. La coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP) obtuvo el 27,99 % de los sufragios, por delante de la coalición del presidente, Emmanuel Macron, que es la gran perdedora de los comicios con el 20,04 %. Los Republicanos (LR), el partido de la derecha clásica, se quedó con un 6,57 % de forma aislada y con el 10,23 % si se le suman los votos de otros candidatos también de derechas. En esta primera vuelta, en que la participación alcanzó un nivel particularmente alto de un 66,71 %, resultaron electos directamente 37 diputados del grupo de Le Pen -incluída ella-, 32 del Nuevo Frente Popular de izquierda, dos del bloque del presidente Macron y tres para la derecha tradicional y sus aliados. El resto de los diputados deberá zanjarse este próximo domingo 7 de julio en la segunda vuelta. El partido de Le Pen busca obtener los 289 diputados que le garantizarán una mayoría absoluta en el parlamento y así poder nombrar a Jordan Bardella cómo primer ministro para un cogobierno con Macron.

La Bolsa de París comenzó este lunes su sesión con una fuerte alza después de la tendencia bajista de la semana pasada y con el descenso acumulado desde que el presidente francés, Emmanuel Macron, había convocado por sorpresa y de forma anticipada estos comicios legislativos tras el revés que sufrió el 9 de junio en las elecciones europeas por el triunfo apabullante de la Agrupación Nacional (RN) en ese momento.

Este lunes se concreta la unión del Frente Amplio como partido único

Este lunes se concretará la unificación del Frente Amplio (FA) en un partido único, con una directiva provisoria encabezada por el diputado y actual presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Para el próximo 14 de julio está considerado que sea elegida la nueva directiva del Frente Amplio, esta vez ya de forma definitiva. Internamente suenan con fuerza los nombres de Constanza Martínez o Andrés Giordano para ocupar cargos en la directiva. Parte de las primeras responsabilidades de la actual y futura directiva es el proceso de negociación de cara a las elecciones de octubre que definirán los gobiernos comunales y regionales.

Ministra de Salud presentará Mesa Asesora para la Reforma del Sistema Sanitario en comisión del Senado

Este lunes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, está invitada a la comisión de Salud del Senado para presentar la mesa Asesora para la reforma al sistema sanitario, parte de las promesas de campaña del presidente Boric, en donde se aseguraron avanzar hacia un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado y donde las isapres se transformarán en seguros complementarios. En agosto, el Comité de expertos convocados por el Senado deberá presentar un informe a la Comisión de Salud, que permitan al Ejecutivo anticipar los principales lineamientos de la reforma.

Cámara debe despachar hoy reforma electoral para comicios en 2 días

Hoy lunes los diputados deben despachar el proyecto de ley que extiende a dos días las elecciones de octubre. Y aunque en eso hay gran acuerdo, el principal punto de conflicto será la indicación del gobierno que busca recortar el financiamiento de campañas electorales, rebajando el reembolso fiscal por cada voto que obtienen candidatos y partidos. Esta rebaja se explica desde el gobierno por el voto obligatorio, que haría que más gente acuda a las urnas, lo que incrementaría el monto a devolver. Lo que busca el ejecutivo es no incrementar la devolución, sino mantenerla y para eso rebajó el monto por voto que se devuelve. Otra de las rarezas de la tramitación de esta reforma es que el Senado y la Cámara establecieron dos quórum distintos de aprobación. De todas formas, las aguas están divididas y no hay claridad de si se lograrán los votos para tener elecciones en 2 días en octubre y conseguir otros cambios que propone la ley.

La familia de Biden le anima a continuar con su campaña para la reelección

La familia del presidente estadounidense, Joe Biden, lo animó este domingo durante una reunión en Camp David, a continuar con su campaña para la reelección, pese a que algunas voces del Partido Demócrata le instan a retirarse tras su débil actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump. El 72 % de los votantes registrados en Estados Unidos dice que Biden no debería postularse para la reelección, según una encuesta elaborada por el medio CBS News y la firma YouGov realizada después del debate del jueves, lo que se traduce en un aumento de 9 puntos en comparación con la misma pregunta en febrero. Por otra parte, en el partido Demócrata existe gran preocupación no solo por perder la presidencia de Estados Unidos, sino por el efecto que el Presidente Biden podría tener sobre otras candidaturas. La situación es compleja, pues este domingo un grupo connotado de Demócratas, entre ellos el expresidente Barak Obama, salió en apoyo de la figura de Biden y su continuidad como candidato. Mientras circularon durante el fin de semana nombres para reemplazarlo en la carrera por la presidencia, entre ellos el gobernador de California, Gavin Newsom.

Ucrania anuncia la desarticulación de un grupo subversivo que quería tomar el Parlamento

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció hoy la desarticulación de un grupo subversivo que había convocado un acto público en la capital con el objetivo de derrocar a las autoridades civiles y militares ucranianas y de tomar el edificio de la Rada Suprema (Parlamento). Un número indeterminado de personas han sido detenidas por su participación en la conspiración, según el SBU. Según la Fiscalía, los líderes del grupo habían convocado diversos actos públicos para el pasado 30 de junio, cuando Ucrania celebra el Día de la Constitución. Los organizadores no revelaron en las convocatorias sus intenciones golpistas. Además de tomar el Parlamento, la idea de estos supuestos subversivos era elegir en estos actos públicos un nuevo “Gobierno interino”.

Corea del Norte lanza dos misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó este lunes dos misiles balísticos hacia el mar de Japón, según informó el Ejército surcoreano, el segundo lanzamiento de este tipo en menos de una semana que parece responder a unas maniobras de los Gobiernos de Corea del Sur, Japón y EE.UU. “Nuestro ejército detectó dos misiles balísticos lanzados en dirección noreste a las 5:05 y 5:15 hora local (20:05 y 20:15 GMT del domingo) desde la zona de Jangyeon, en la provincia de Hwanghae del Sur”, explicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) en un comunicado.

Delgado y Ripoll serán la fórmula presidencial del oficialista Partido Nacional en Uruguay

Álvaro Delgado será el candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones nacionales de octubre por el oficialista Partido Nacional, con Valeria Ripoll como su compañera de fórmula. Así lo anunció este domingo el exsecretario de la Presidencia durante un discurso que brindó ante los militantes de su fuerza política en la sede del partido. Asimismo, aprovechó la ocasión para anunciar que habló por teléfono con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y le pidió que en octubre encabece una lista a la Cámara de Senadores.