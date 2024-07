Al Pan Pan: Marisa Navarrete y Richard Kouyoumdjian sobre crisis de seguridad y secreto bancario

Dos asesinatos múltiples ocurridos en la región metropolitana fueron los que se llevaron la pauta esta semana. El primero, ocurrido el domingo en la comuna de Quilicura, terminó con cuatro adolescentes ―con edades entre los 13 y 16 años― muertos luego de que cuatro sujetos abrieran fuego en contra del grupo de amigos, percutando más de 50 disparos.

El segundo ocurrió el día martes en Lampa a horas del mediodía, ocasión en la que cuatro hombres y una mujer fallecieran luego de verse involucrados en un tiroteo en medio de una celebración.

Estos hechos, además de obligar al Gobierno a reactivar su agenda en materia de seguridad ―el presidente Boric anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad― y de generar impugnaciones por parte de la oposición (que pidió la salida de Interior de Carolina Tohá, junto con los subsecretarios Monsalve y Vergara) también hace eco de la discusión en la arena política la semana pasada: el levantamiento del secreto bancario, que impulsan desde el Ejecutivo, para perseguir los fondos de las bandas criminales.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre las diferentes aristas de estos temas―además del cierre penal y civil del caso Cascadas, que terminó sin culpables― con la abogada penalista y exfiscal, Marisa Navarrete.

Continuamos abordando la ola de asesinatos de la semana pasada de la mano del experto en defensa y seguridad nacional, Richard Kouyoumdjian, con quién comentamos también la factibilidad y utilidad de un estado de sitio en la región metropolitana. Esto luego de que el senador José Miguel Insulza (PS) sugiriera la idea: “El Gobierno debe decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana“, comentó Insulza en un acotado mensaje desde su cuenta de X (ex Twitter).

La idea del “panzer” encontró apoyo entre el oficialismo, entre ellos sus compañeros en el Senado, Juan Luis Castro y Pedro Araya. Sin embargo también encontró reticencias, particularmente en la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI): “Si no se toman las medidas de fondo, que son por ejemplo controlar puertos, controlar todo lo que sea las fronteras; si no se hace un trabajo más exhaustivo por parte de Aduanas, si no se hace un trabajo exhaustivo en Gendarmería en el control de las cárceles, si no se hace un control más exhaustivo en la ruta del dinero, la verdad es que se ponga o no ponga militares en las calles, la situación de fondo no va a cambiar”.