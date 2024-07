En medio de cuestionamientos y acusaciones de fraude, Maduro celebra ajustado triunfo

El CNE anuncia que Maduro ganó las elecciones presidenciales

Con más de 5 horas de retraso y mientras millones de venezolanos esperaban tensamente en el país, pero también en la región, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio por ganador de las elecciones presidenciales venezonalas al actual presidente Nicolás Maduro. De acuerdo al órgano, el actual mandatario habría obtenido el 51,20 % de los votos, mientras que Edmundo González habría obtenido un 44,2%. Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, pidió esta madrugada “respeto a la voluntad popular” tras ser proclamado como mandatario reelecto por el CNE, organismo que responde al chavismo. Para justificar la demora en la entrega de los resultados Maduro dijo que hubo un “ataque masivo al sistema de transmisión del CNE” y que ya saben quién lo ordenó y desde dónde lo hicieron, agregando que ahora está en manos de la Fiscalía hacer justicia, probablemente apuntando sus dardos a su rival y su equipo. Por su parte, el candidato Edmundo González Urrutia, denunció este lunes que “se han violado todas las normas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara el triunfo del mandatario Nicolás Maduro y exigió que se entreguen las actas del proceso, que no han sido entregadas. Por su parte la líderesa antichavista María Corina Machado señaló tener pruebas de que fue González quien se impuso en los comicios y que cuentan con más del 40 % de las actas transmitidas por el ente comicial, según las cuales González Urrutia obtuvo el 70 % de los votos, mientras que Maduro logró el 30 %.

A través de la red social X, el ministro de Relaciones exteriores de Venezuela, Yván Gil, publicó un comunicado acusando una operación internacional contra el proceso electoral llevado a cabo durante esta jornada. El comunicado apunta al Grupo de Lima, calificándolo como “infame, fenecido y derrotado”, compuesto por funcionarios de gobierno de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana, miembros a los que denominó “políticos sicarios”.

EEUU, Argentina, Perú, Guatemala, Costa Rica y UE desconocen la reelección de Maduro. Mientras China y Rusia felicitaron a Maduro

EEUU, Argentina, Perú, Guatemala y Costa Rica desconocieron este lunes la reelección de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial proclamada la noche del domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los gobiernos de estos países cuestionaron la transparencia y legitimidad del proceso electoral, calificándolo como fraudulento y señalando que no refleja la voluntad del pueblo venezolano. Por el contrario, los presidentes de Bolivia, Cuba, Nicaragua, China y Rusia felicitaron a Maduro. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que es “vital” asegurar “la total transparencia” del proceso electoral en Venezuela. Mientras el ministro canciller español, José Manuel Albares, pidió este que se respete la voluntad democrática de Venezuela con “la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables”.

Presidente Boric pide resultados verificables y no reconoce triunfo de Maduro mientras no se muestren las actas

A través de su cuenta de X, el Presidente Boric advirtió que “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Presidente de la UDI da por cerrado “Caso Macaya” y acusa que se trató de “invalidar al partido”

El nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó en entrevista con canal 13 que el caso de Eduardo Macaya está cerrado para la UDI y acusó que hubo un intento de invalidar al partido. Ramírez defendió la gestión del senador Javier Macaya y criticó los cuestionamientos a la colectividad, asegurando que se respetan las sentencias judiciales y rechazando que el partido tenga algo que ver con la causa. También abordó las investigaciones por tráfico de influencias relacionadas con las llamadas del senador Javier Macaya al Defensor de la Niñez.

Tianqi sigue con ofensiva judicial para evitar acuerdo Codelco-SQM por el litio

El grupo chino Tianqi insiste en ilegalidad de acuerdo entre Codelco y SQM y ahora presentó un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones para impedir la alianza entre Codelco y SQM, argumentando que la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no debería haber sido resuelta solo por el directorio de SQM, sino por una junta de accionistas. Tianqi, que posee el 22% de SQM, busca suspender la resolución de la CMF hasta obtener un pronunciamiento judicial firme. La alianza entre Codelco y SQM fue acordada el 31 de mayo y se espera que entre en vigor en 2025.

Vuelven a anular prácticas en río Sena por mala calidad del agua

Continúan en jaque las pruebas acuáticas en el río Sena, en los juegos olímpicos en Paris. Por segundo día consecutivo los entrenamientos se cancelaron debido a la mala calidad del agua. Esta decisión se tomó tras reuniones entre diversas diversas autoridades y se espera que la situación mejore en las próximas horas. Las pruebas de natación del triatlón y los maratones de aguas abiertas están programadas en el río para finales de julio y principios de agosto. Se han invertido 1.400 millones de euros en un plan para mejorar la calidad del agua en la zona, con el objetivo de permitir el baño en el río a partir del verano de 2025.