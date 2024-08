Gobierno italiano contactó a embajador chileno para intervenir en crisis de Enel por cortes de luz

El Gobierno se comunicó con el embajador en Roma, Ennio Vivaldi, para que tome contacto con representantes de la empresa de electricidad italiana Enel, cuya concesión está bajo revisión en el país por las más de 60 mil personas que llevan una semana sin electricidad en la Región Metropolitana tras el temporal del jueves pasado. “El embajador fue contactado por el consejero diplomático de la presidenta, Giorgia Meloni, quien expresó la preocupación del gobierno italiano y la disposición para contribuir a que Enel cumpla sus compromisos en nuestro país”, publicó a través de dos mensajes el canciller chileno, Alberto van Klaveren. En tanto, el ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que el proceso de revisión de la concesión consta de varias fases y que la primera de ella consiste en darle un ultimátum a Enel para que reponga el servicio a 20.000 clientes dentro de 24 horas, que se cumplen esta mañana. Si lo cumple se formulará “un nuevo requerimiento con la siguiente meta de cumplimiento del plan y, si no se cumple, se avanza a la siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial”. Por lo pronto, el Ejército se desplegó este jueves para ayudar a despejar vías y levantar árboles caídos en distintos barrios de la capital, donde grupos de vecinos salieron a protestar por la inédita situación, que coincide con uno de los inviernos más fríos de los últimos años en Chile.

Visita relámpago de Milei a Chile fue sin reunión con Presidente Boric y con críticas al kirchnerismo

Tras una visita que duró menos de 7 horas del presidente argentino, Javier Milei, la ministra Camila Vallejo minimizó que no hubiera una reunión bilateral entre el presidente chileno Gabriel Boric y el argentino. Milei llegó a Santiago para una actividad relacionada con GasAndes, pero debido a compromisos previos del mandatario chileno, no se pudo coordinar un encuentro formal. Sin embargo, los cancilleres de ambos países se reunirán esta jornada. El presidente argentino, sin embargo, prometió en Santiago que no cortará el suministro de gas a Chile, asegurando que honrará todos los contratos, a diferencia de lo que hizo Néstor Kirchner en 2007. Durante su visita al gasoducto Gas Andes. Además, elogió a Chile por su política económica y relaciones entre lo público y lo privado.

Daniel Jadue permanecerá en prisión preventiva tras nuevo revés judicial

La Corte Suprema ratificó la prisión preventiva para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, investigado por fraude al Fisco durante su presidencia en Achifarp. El 11 de julio, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la medida cautelar, y el recurso de amparo presentado por la defensa fue rechazado. La resolución, respaldada por los ministros Valderrama, Matus y Gajardo, sostiene que el recurso no es adecuado para buscar la libertad del imputado. Jadue continuará en prisión mientras sus abogados solicitan nuevas diligencias y revisión del caso.

Brasil, Colombia y México insisten en que autoridad electoral venezolana divulgue actas

Brasil, Colombia y México, que intentan mediar una solución para la actual crisis en Venezuela, insistieron este jueves en la divulgación de los resultados de todas las mesas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y no del Tribunal Supremo, a donde supuestamente fueron enviados. Los cancilleres de los tres países dijeron en un comunicado que “consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación”. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves sacar de circulación la red social X, durante un plazo de 10 días, para que la empresa, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, presente “recaudos” ante las autoridades del país caribeño. En un acto político, el mandatario explicó que firmó la propuesta de suspender X, elaborada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con la finalidad de “hacer respetar las leyes”.

Último revés para Fernández: difunden fotos de expareja golpeada y un video con otra mujer

La difusión, a última hora de este jueves, de unas fotos en las que se ve a Fabiola Yáñez, expareja del expresidente argentino Alberto Fernández, con varios golpes en el cuerpo, y de un video en la Casa Rosada, en el que aparece otra mujer y la voz en ‘off’ del entonces mandatario han supuesto otro revés para él. El portal argentino Infobae publicó las fotos y los chats que, según cita el medio tras tener acceso a ellos, se incluyen en la investigación por la denuncia presentada este martes contra Fernández por la madre de su hijo Francisco, de dos años, por presunta violencia física y hostigamiento y que han llevado a la Justicia a emitir medidas restrictivas contra el exmandatario.

Expresidente Toledo pide su traslado a una clínica, pero recibe segunda prisión preventiva

El expresidente peruano Alejandro Toledo, de 79 años, intentó apelar a una reconsideración del juez, que ordenó una segunda orden de prisión preventiva en su contra, al solicitar su traslado desde la prisión de Barbadillo, en Lima, a una clínica local para ser atendido por sus problemas de salud. Toledo se dirigió al juez Víctor Zúñiga, en plena lectura de la resolución sobre el pedido de prisión preventiva por un caso de sobornos de la empresa Odebrecht, para solicitarle “a nivel humano” su traslado a una clínica para ser atendido por un cáncer, que no detalló, y problemas cardíacos.