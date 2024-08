Caso Audios: fiscalía pidió formalizar a Luis Hermosilla tras querella del SII

Fiscalía pidió formalizar a Luis Hermosilla tras querella del SII

Tras nueve meses de investigación, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la formalización de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, por delitos de cohecho y lavado de activos, tras la revelación de un audio en el que Hermosilla discutía estrategias para reducir una deuda tributaria. Además, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella este lunes, acusando a los tres de diversos delitos tributarios. La querella, firmada por Javier Etcheberry, nuevo jefe subrogante del SII desde julio detalla que la investigación ha descubierto un perjuicio fiscal de más de mil millones de pesos. Hermosilla habría declarado menos ingresos de los reales y Villalobos también está implicada en la presentación de declaraciones falsas y la recepción de depósitos sin respaldo. El SII imputa dolo a Hermosilla y Villalobos, señalando que las maniobras se realizaron con conocimiento de su ilegalidad. En el caso de Hermosilla, se le atribuye una mayor gravedad debido a la repetición de las irregularidades desde 2019 hasta 2024.

Empresa estatal de electricidad sin piso: idea del ministro Pardow genera resistencia en La Moneda

Tras las palabras del ministro de Energía Diego Pardow en torno a si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal, las reacciones dentro del mismo gobierno dieron cuenta de que rápidamente se desestimó cualquier idea en torno a esa iniciativa. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, argumentó que el Estado no tiene los recursos para realizar las inversiones necesarias en infraestructura eléctrica y que el modelo actual de alianza público-privada es más viable. La ministra vocera, Camila Vallejo, coincidió en que la prioridad es resolver la crisis inmediata y no la creación de una nueva empresa estatal en este momento. “El Estado no tiene musculatura actualmente para reemplazar la labor que hoy día las distribuidoras eléctricas hacen”, declaró.

Tenía armas en su casa: detienen a exalcalde y candidato por Peñaflor acusado por fraude de firmas

Manuel Fuentes, candidato a alcalde de Peñaflor y exmilitante UDI, fue detenido por el OS9 de Carabineros tras ser denunciado por uso fraudulento de Clave Única para reunir firmas para su candidatura. En un operativo en su domicilio, la policía encontró dos armas de fuego, una con serie borrada y otra no inscrita. Fuentes será formalizado mañana en el Tribunal de Garantía de Melipilla por tenencia ilegal de armas y tenencia de arma prohibida.

Irán rechaza el llamamiento de Europa de reducir las tensiones con Israel

El Ministerio de Exteriores de Irán rechazó este martes el llamado de Alemania, Francia y el Reino Unido para que Teherán deje de amenazar a Israel y afirmó que el país no pide permiso a nadie para defender su seguridad nacional. “Irán está decidido a defender su soberanía y seguridad nacional, además de ayudar a concertar una estabilidad solida en la región y crear disuasión contra la fuente real de inseguridad y terrorismo en la zona”, aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en un comunicado.

Primer ministro de Perú dice a relator CIDH que hará seguimiento a sus recomendaciones

El presidente del Consejo de ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, declaró que hará un repaso de las recomendaciones implementadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la visita de su relator a ese país Stuardo Ralón, así como la implantación de un mecanismo de seguimiento a los temas pendientes. En declaraciones a la emisora RPP, Adrianzén dijo que también expresaron “la voluntad del Estado peruano de colaborar en sus actividades y brindarle facilidades”.

La vicepresidenta de Ecuador denuncia al presidente por violencia política de género

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, presentó una denuncia por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral en contra del jefe de Estado, Daniel Noboa, confirmó este lunes un asesor de la también embajadora en Israel al medio Ecuavisa.com. La querella, dirigida también a la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y la asesora Diana Jácome, fue ingresada el pasado jueves.

Presentan cargos contra Hasina y colaboradores por violencia en las protestas en Bangladés

La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, y otras seis personas fueron acusadas este martes ante un tribunal de Daca por una de las cientos de muertes ocurridas durante las protestas y que culminaron con la dimisión y huida de la líder de la Liga Awami. Si el Tribunal de Primera Instancia Metropolitano de Daca acepta la acusación, este será el primer caso contra la exmandataria, que gobernó Bangladés ininterrumpidamente desde 2009 hasta su dimisión el pasado 5 de agosto.