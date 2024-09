Ana Lya Uriarte asegura no haber hecho gestiones por Hermosilla en el Caso Caval

Ana Lya Uriarte asegura no haber hecho gestiones en el Caso Caval tras ser mencionada en reportaje

Tras aparecer mencionada en uno de los chats del abogado Luis Hermosilla revelados por Ciperchile, en los que el penalista hacía referencia a las querellas en el caso Caval, la exministra Ana Lya Uriarte negó haber realizado gestiones para intervenir en el caso. “No tengo contacto, directo ni indirecto, con quienes fueron parte” en la referida acción penal señaló a CNN Chile la exministra. La entrega del contenido completo del teléfono de Hermosilla por parte de la fiscalía a la defensa este 4 de septiembre, y luego que Juan Pablo Hermosilla advirtiera que hará público todo el contenido, está generando expectativa y preocupación en diversos sectores. Algunos especialistas sostienen que se debe tener cuidado con el secreto profesional, no solo de Hermosilla, sino que de otros abogados. Y también hay quienes señalan que la divulgación de algunos chats podría afectar el derecho a la privacidad y la vida íntima de personas no involucradas en ilícitos o actos reñidos con la ley. Por lo pronto, este domingo la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que no hay preocupación en La Moneda y que la Fiscalía debe continuar con su investigación sin ninguna vinculación con el Gobierno.

Pulso Ciudadano: Bachelet se consolida en el segundo lugar saltando casi 10 puntos

La encuesta Pulso Ciudadano revela una ajustada carrera presidencial en Chile. Evelyn Matthei sigue liderando con un 26% de menciones espontáneas, seguida de cerca por Michelle Bachelet, quien subió al 19,8% tras un aumento del 8,9%. José Antonio Kast ocupa el tercer lugar con un 12,4%, mientras que Johannes Kaiser 4,9% (+1,2), seguido de las ministras Camila Vallejo con 2,6% (+0,9) y Carolina Tohá con 2,2% (+1,3%). Marco Enríquez-Ominami cierra la lista con 1,5%. Además, la aprobación del presidente Gabriel Boric aumentó significativamente a 30,8%, su mayor respaldo desde octubre del año pasado.

Cataldo reconoce que promesa de condonación del CAE “algo habrá incidido” en morosidad

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que el proyecto de modernización del financiamiento de la educación superior y condonación parcial del CAE será enviado al Parlamento la semana del 23 de septiembre. Cataldo aclaró que la condonación no será universal, ya que considera que sería una medida regresiva. En su lugar, se plantearán soluciones basadas en la situación socioeconómica de los deudores. El proyecto también contempla opciones para reorganizar las deudas de morosos, especialmente aquellos que no pudieron completar sus estudios y se encuentran en situaciones económicas más precarias.

Repunte de la ultraderecha y deblace electoral de la coalición de Scholz en el este alemán

Los comicios en Turingia y en Sajonia, ambos estados federados en el este aleman, confirmaron el fuerte repunte de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) así como la temida debacle de la coalición de Gobierno del canciller Olaf Scholz, el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP). La AfD es claramente el partido más fuerte en Turingia y ocupa el segundo lugar en Sajonia, ligeramente por debajo de la Unión Cristianodemócrata (CDU).

La Marina británica informa de un nuevo ataque con proyectiles contra un mercante en el mar Rojo

La Marina británica informó este lunes de un ataque con “proyectiles desconocidos” contra un buque mercante frente a las costas del Yemen, donde son activos los rebeldes hutíes chiíes, aunque aseguró que los miembros de la tripulación están a salvo. En un comunicado en su cuenta en X, la unidad de la Marina británica de Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) dijo que el ataque tuvo lugar en el mar Rojo, a unas 70 millas náuticas de la región yemení de Saleef. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, no han comentado ese nuevo ataque hasta el momento, si bien desde noviembre pasado reivindican acciones similares contra barcos israelíes o vinculados con Israel en el sur del mar Rojo para dañar económicamente a ese país en respuesta a su guerra en Gaza.

Excarcelados 86 adolescentes detenidos tras comicios presidenciales en Venezuela, según la ONG Foro Penal

Un total de 86 adolescentes de los más de 100 detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, según la ONG Foro Penal, fueron excarcelados entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, informó este domingo esta organización no gubernamental dedicada a la defensa de los considerados “presos políticos” en el país. A través de X, la ONG indicó que ha verificado, entre el 29 de agosto y este domingo, un total de 86 liberaciones con medidas cautelares de adolescentes, entre los 14 y 17 años, que fueron detenidos tras las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, cuestionado dentro y fuera del país. El Foro Penal indicó que, del total de excarcelaciones, 74 son hombres y 12 son mujeres.

Starlink, compañía de Elon Musk, se niega a suspender la red social X en Brasil

Starlink, compañía del magnate Elon Musk, dijo este domingo que no cumplirá las órdenes de suspender en Brasil el servicio de la red social X, también propiedad del sudafricano, hasta que no se levante el bloqueo de sus cuentas. La información fue confirmada por el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador), Carlos Baigorri, entidad encargada de notificar a los más de 20.000 operadores de Brasil la orden de suspensión de X en el país suramericano, según el portal de noticias G1. Las cuentas de Starlink, compañía de servicios de internet por satélite con más de 215.000 líneas activas en Brasil, fueron bloqueadas por el magistrado de la Corte Suprema Alexandre De Moraes para garantizar el pago de las multas impuestas a X.