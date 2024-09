Chadwick renuncia a la USS y Cubillos dice haber cumplido contrato en “tiempo y forma”

Andrés Chadwick renunció a la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián (USS) debido las acciones legales que ha tomado contra diputados oficialistas que a su juicio lo vinculan a delitos en la acusación constitucional contra la ministra Angela Vivanco. Chadwick justificó su renuncia señalando que debe concentrarse en su defensa ante las acusaciones en su contra. Esta decisión marca un momento difícil para la casa de estudios, que enfrenta críticas por la gestión de recursos y vínculos políticos y ahora la presión generada por la controversia sobre el millonario sueldo de Marcela Cubillos, quien anoche en entrevista con Tele13 calificó de “atentado a la libertad” la indagatoria de la fiscalía por el millonario sueldo que recibió hasta agosto de este año y agregó que cumplió el contrato en “tiempo y forma”, sin ahondar en detalles. Temprano este miércoles, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por presunta corrupción contra Marcela Cubillos a raíz de una denuncia presentada por diputados socialistas que incluye acusaciones de soborno, cohecho y otros delitos.

Cámara despacha a ley proyecto de cumplimiento tributario: US$1.200 millones adicionales para 2025

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, parte del Pacto Fiscal del Gobierno, que busca recaudar el 1,5% del PIB (US$4.500 millones), destinando US$1.200 millones al Presupuesto 2025 para seguridad y aumento de la Pensión Garantizada Universal. La nueva ley se enfoca en modernizar la administración tributaria, controlar la informalidad y fortalecer la fiscalización. Incluye medidas como la colaboración sustancial, denunciante anónimo y cambios en el secreto bancario. Además, se actualizan delitos tributarios y se fortalecen instituciones como el SII.

Presidente Boric confirma vigencia del “criterio Tohá” y prepara camino para la salida de Yáñez

El presidente Gabriel Boric reafirmó que se mantiene el “criterio Tohá”, que establece que cualquier autoridad formalizada debe dejar su cargo, refiriéndose al caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Aunque no confirmó su salida inmediata, Boric destacó la continuidad en la labor de Carabineros y subrayó la buena relación mantenida con Yáñez. La formalización de Yáñez está relacionada con omisiones en casos de apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019, y se espera que la decisión se concrete en breve.

Acusación contra Carroza se desinfla: diputados apuntan a presiones de RN y la UDI

La acusación constitucional contra el ministro Mario Carroza, por presunto tráfico de influencias en nombramientos de notarios, perdió fuerza después de que varios diputados retiraran su apoyo. La diputada Camila Flores, una de las impulsoras, denunció presiones de RN y la UDI para proteger a Carroza. Sin embargo, el diputado Miguel Mellado argumentó que la falta de fundamentos concretos y la ausencia de un texto oficial motivaron su retiro. La situación refleja divisiones dentro de los partidos en torno a esta acusación.

Gobierno de Venezuela suspende los vuelos comerciales con Chile

El Gobierno de Venezuela suspendió indefinidamente las operaciones aéreas comerciales con Chile, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), sin dar explicaciones. La medida se anunció un día después de que el presidente Gabriel Boric llamara “dictadura” al gobierno de Nicolás Maduro en su discurso ante la ONU. Esta suspensión se suma a las ya impuestas a Panamá, República Dominicana y Perú desde el 31 de julio, lo que ha reducido la conectividad internacional de Venezuela en un 54%, según la Asociación de Líneas Aéreas (ALAV).

Petro dice que Colombia y Brasil no reconocerán a Maduro si no son presentadas las actas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que su país y Brasil no reconocerán la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas si no son presentadas las actas de los comicios celebrados el 28 julio. “Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, expresó Petro en una entrevista con CNN en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU. El mandatario colombiano y sus homólogos de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, han intentado mediar en la crisis que vive Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país anunciara la cuestionada victoria de Maduro.