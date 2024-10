Presidente Boric anuncia proyecto de condonación parcial y fin al CAE más creación del FES

El Presidente Gabriel Boric anunció el ingreso de un proyecto de ley hoy martes al congreso que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, el FES. Aunque no se trata de una condonación universal, 75 mil deudores se verán beneficiados con la condonación total de su deuda. El FES reemplazará al CAE y será un financiamiento contingente al ingreso, eliminando el rol de los bancos. Quienes ya pagaron su CAE recibirán beneficios tributarios. El proyecto busca aliviar la carga de endeudamiento educativo y mejorar la justicia en el sistema.

Invocando la cuestión previa: defensa de Tohá señala que AC no cumple requisitos constitucionales

La defensa de la ministra Carolina Tohá presentó ocho argumentos para responder a la acusación constitucional del Partido Republicano, señalando que el libelo no cumple con los requisitos constitucionales. Afirman que no se identifican claramente las acciones u omisiones imputadas y que las acusaciones carecen de fundamentación jurídica. Además, critican la confusión entre conceptos como seguridad y orden público, y sostienen que no se imputan hechos específicos ni se respeta el principio de responsabilidad personal en el proceso.

Exabogados de casos SQM, Penta y Cascadas presentarán querella en contra de Manuel Guerra

Mauricio Daza y María Inés Horvitz anunciaron que se querellarán contra el exfiscal Manuel Guerra por prevaricación, cohecho y violación de secreto, tras revelarse chats con el abogado Luis Hermosilla, donde discutían influencias en el caso Penta y otras investigaciones de financiamiento ilegal. Entre las filtraciones, se menciona que Guerra contactó a Andrés Chadwick y compartió información reservada. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, criticó a Guerra por sus insultos hacia ella tras denunciar la corrupción en su comuna y evalúa acciones legales por revelación de secretos.

Para este jueves: Suprema fija fecha para revisar remoción de ministra Vivanco

La Corte Suprema fijó para el jueves 10 de octubre a las 8:30 de la mañana la audiencia para revisar la remoción de la ministra Ángela Vivanco, la cual será transmitida en vivo por el canal del Poder Judicial. Los abogados de la ministra suspendida tendrán una hora para exponer su defensa. Durante el pleno, se aceptó la inhabilitación del juez Sergio Muñoz, pero se rechazó la recusación del juez Jean Pierre Matus. Así lo informó la vocera de la Corte Suprema, ministra María Soledad Melo.

Suprema rechaza recurso de queja y confirma condena por homicidio de senador Guzmán en 1991

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Raúl Escobar Poblete, quien fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. El tribunal desestimó los argumentos de prescripción y calificó el hecho como un delito terrorista. Escobar Poblete fue detenido en México en 2017 y extraditado temporalmente a Chile para enfrentar cargos como autor material del atentado. La sentencia de la Corte de Apelaciones fue confirmada por unanimidad.