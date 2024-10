Superintendencia de Salud aprueba alza de precios de cinco isapres: solo falta plan de nueva Masvida

La Superintendencia de Salud aprobó las alzas de precios de cinco isapres: Banmédica, Vida Tres, Cruz Blanca, Consalud y Colmena. Las primas extraordinarias autorizadas oscilan entre $9 mil y $42 mil por beneficiario, dependiendo de la aseguradora, con un tope del 10% sobre la cotización que los afiliados pagaban en julio de 2023. Vida Tres cobrará la prima más alta, mientras que Colmena la más baja. Las devoluciones se calcularán en octubre y se pagarán a partir de diciembre.

Comisión revisora de AC contra Matus rechazó procedencia del libelo: informe se vota esta jornada

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, recomendó al Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazar el libelo por 3 votos a 2. La defensa, liderada por el abogado Luciano Fouillioux, argumentó que Matus no mintió al no recordar los chats con el abogado Luis Hermosilla, ya que no estaban en su teléfono. Fouillioux expresó satisfacción con el resultado de la votación, resaltando que se impuso un criterio de justicia material. El Pleno discutirá el fondo de la acusación este martes a partir de las 10:00.

131 a favor, 0 en contra: aprueban segunda acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la segunda acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con 131 votos a favor y una abstención. La acusación será defendida por las diputadas Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA) y Daniel Melo (PS). Previamente, se rechazó la cuestión previa presentada por la defensa de Vivanco, quien argumentó que la segunda acusación era innecesaria, ya que hay una primera en espera de debate en el Senado. Si se aprueban ambas acusaciones, Vivanco quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Fiscalía pidió arraigo y firma quincenal para generales(r) Yáñez, Rozas y Olate, mientras querellantes prisión preventiva

Durante la audiencia en la que se reanudó la formalización en contra de los generale en retiro de carabineros y ex directores de la institución Ricardo Yáñez y Mario Rozas, junto al general en retiro Diego Olate, la fiscal Ximena Chong expuso los argumentos del Ministerio Público para solicitar arraigo y firma quincenal, mientras que algunos querellantes solicitaron la presión preventiva para los tres. Se estima que las medidas cautelares se resolverían el jueves, un día antes de la quinta conmemoración del estallido social.

Funcionarios del Min. Público rechazan invitación a 25° aniversario por revelaciones del caso Audios

Los dirigentes de la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) decidieron no participar en el 25° aniversario del ente, a pesar de la invitación del fiscal nacional Ángel Valencia, debido a los cuestionamientos hacia la Fiscalía relacionados con el caso Hermosilla. En un comunicado, valoraron el reconocimiento a funcionarios, pero consideraron que no se justifica celebrar en medio de “graves cuestionamientos” sobre la transparencia de las autoridades.

Proyecto de nombramiento de jueces se presentará el miércoles

El ejecutivo prepara un proyecto de ley para el nombramiento de jueces que dará a conocer el miércoles al oficialismo. La iniciativa es trabajada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, y está pensada como el diseño para enfrentar la crisis jurídica que desató el caso Hermosilla que hoy tiene a Ángela Vivanco expulsada de la corte Suprema y con dos acusaciones constitucionales y al ministro Jean Pierre Matus bajo una acusación constitucional. Si bien el oficialismo valoró que se va en la “dirección correcta”, advierten que deben esperar el proyecto completo para formarse una opinión final.

Israel escucha a EE.UU. pero tomará sus propias decisiones sobre un ataque a Irán

Israel tomará sus propias decisiones sobre un posible ataque a Irán, según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, aunque escuchará las opiniones de EE.UU. Tras una conversación entre Netanyahu y el presidente estadounidense Joe Biden, se reportó que Israel planea atacar objetivos militares iraníes, en lugar de instalaciones petroleras o nucleares, para evitar afectar las elecciones en EE.UU. Un ataque contra instalaciones petroleras podría elevar los precios de la energía, mientras que uno contra el programa nuclear podría desatar un conflicto directo entre Israel e Irán.