Campaña en Estados Unidos entra en la recta final con fuerte polarización entre candidatos

Cadem y el caso Monsalve: 76% desaprueba gestión de La Moneda y 44% señala a Boric como responsable

Según la encuesta de Cadem de la quinta semana de octubre, un 76% desaprueba la gestión del gobierno en el caso Monsalve, siendo el 44% quien responsabiliza principalmente al Presidente Boric. En cuanto a la ministra Tohá, un 32% la ve como la más afectada, seguida por la coalición oficialista en su desempeño electoral (30%). Respecto a la gestión de la crisis, un 31% cree que hubo un intento de ocultamiento por parte del gobierno, seguido de versiones contradictorias de ministros (18%) y la falta de exigencia de renuncia a Monsalve por parte de Boric (15%). En otro tema, la mayoría (91%) está de acuerdo en que se necesita consentimiento claro para tener relaciones sexuales, mientras que el 86% considera que la falta de consentimiento debe ser castigada como agresión sexual. Asimismo, diversas actitudes como dar drogas o alcohol a una mujer sin su conocimiento para mantener relaciones sexuales (93%) o chantajear con material sexual (91%) son vistas como inaceptables y merecedoras de castigo.

Ministro Elizalde defiende a Tohá en medio de crisis por caso Monsalve

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el ministro Álvaro Elizalde defendió a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en medio de las críticas por el manejo del Caso Monsalve, en el que el exsubsecretario del Interior enfrenta una acusación de violación. Elizalde calificó el caso como un “delito gravísimo” y justificó la salida de Monsalve 36 horas después de que se conociera la denuncia. Aseguró que Tohá actuó de forma adecuada al comunicarse con Monsalve para colaborar en la investigación y lamentó los cuestionamientos “injustos” hacia ella, respaldando su gestión en esta crisis.

Se inicia juicio contra excarabinero Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica

A las 9 de la mañana en el cuarto tribunal oral en lo Penal de Santiago se da inicio al juicio contra el excarabinero Claudio Crespo acusado de disparar su arma antidisturbios y dejar ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social. Entre los testigos están el propio Gustavo Gatica, los exgenerales directores de Carabineros Mario Rozas y Ricardo Yáñez, el exministro del Interior Gonzalo Blumel, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei.

Día clave para la Contraloría General. Senado vota nombre de Dorothy Pérez

A las 17 horas está programada la sesión de la sala del Senado que votará el nombre propuesto por el Presidente Boric para encabezar la Contraloría por los próximos 8 años. Se trata de la actual contralora subrogante, Dorothy Pérez, quien lleva más de 10 meses de subrogancia por la falta de un acuerdo. Para que su nombre sea aprobado se requiere el voto a favor de 30 senadores. Desde el oficialismo se estima que están los votos, pues se habría llegado a un acuerdo con la oposición para validar el nombre de Pérez.

Harris promete el fin de la guerra en Gaza en Míchigan, donde el voto árabe es clave

Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de EE. UU., prometió en un mitin en Michigan trabajar para acabar con la guerra en Gaza y Líbano, y dar a los palestinos “dignidad, libertad, seguridad y autodeterminación”. Dirigiéndose a la comunidad árabe en East Lansing, Harris reconoció el sufrimiento en Gaza y destacó su compromiso con la seguridad de Israel. A dos días de las elecciones, la campaña de Harris se centra en movilizar a votantes clave, incluidos los jóvenes de la generación Z, en un estado donde el voto árabe podría ser decisivo.

Donald Trump apura últimas horas de campaña para cargar en Georgia contra Kamala Harris

Donald Trump intensificó sus ataques contra Kamala Harris en un mitin en Georgia, llamándola “la peor vicepresidenta en la historia” y afirmando que sus planes económicos impondrían el mayor aumento de impuestos en EE. UU. Durante sus mítines en estados clave como Georgia y Pensilvania, Trump criticó la gestión demócrata de temas como inmigración e inflación, prometiendo mayores recortes de impuestos y control de la deuda si resulta electo. Con encuestas mostrando empates técnicos en los principales estados “bisagra,” el resultado de la elección podría depender de mínimos márgenes.

A los 91 años murió Quincy Jones prolífico productor musical norteamericano

Quincy Jones, célebre productor, arreglista y músico de jazz, murió a los 91 años en su casa de Bel Air, California. Su familia destacó la profunda conexión de Jones con la música y su legado como artista inigualable. Conocido como “Q”, Quincy transformó el panorama musical trabajando con estrellas como Michael Jackson, produciendo álbumes icónicos como *Thriller* y *Bad*, y componiendo bandas sonoras, como la de *El color púrpura*. Ganador de 27 premios Grammy, fue reconocido globalmente y produjo el emblemático sencillo *We Are the World*, un himno solidario de USA for Africa, que fue compuesto por Lionel Richie y Michael Jackson.