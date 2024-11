Corea del Centro: Iván Weissman y Rodrigo Castilla sobre el acontecer nacional e internacional

En el episodio de hoy de Corea del Centro, conducido por Fran Castillo, los panelistas Iván Weissman, editor del Newsletter El Semanal de El Mostrador, y Rodrigo Castillo, abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, abordaron la actualidad política de esta semana.

Ante el escenario político que atraviesa el país, Weissman expresó que “en Chile el verdadero poder no es el poder político, el poder en Chile lo tiene el poder económico”. Esto debido al debate de la permisología que se vive, según algunos expertos, en Chile.

En relación a lo anterior, Rodrigo Castillo abordó el tema de la permisología explicando que “este panorama desolador de que la permisología nos está matando, que es verdad, pero pongamos paños fríos, seguimos invirtiendo y haciendo negocios, en Chile todavía se puede invertir”.

Además de eso, se analizaron los movimientos políticos que ha realizado Donald Trump previo a su llegada a la CasaBlanca como presidente de Estados Unidos. Bajo ese contexto, el editor del newsletter El Semanal, explicó que la APEC 2024 que se está llevando a cabo en Péru es “la primera que se hace ante este nuevo escenario geopolítico que es la llegada de Trump al poder. Vivimos bajo 20 años bajo el consenso de Washington, yo me aventuro a decir que vamos a vivir en un nuevo consenso que a Chile no le conviene para nada. Tendrá mas nacionalismo, más proteccionismo, con una guerra fría entre EE.UU y China en el que, yo creo, no vamos a poder ser neutrales”.

En la misma línea, Castillo abordó el tema económico con el ascenso de Trump como presidente y el impacto económico que tendrá la llegada de este a la economía nacional. “Chile nos guste o no nos guste es un exportar de recursos naturales. En ese mundo, China ha sido el principal demandante del tipo de recursos naturales que produce Chile. Una guerra comercial por parte de EE.UU afecta a China, pero efectivamente si la promesa de Trump de subirle el valor a los productos chinos (…) genera un impacto directo en Chile”, explicó el abogado.

Revisa el capítulo completo a continuación: