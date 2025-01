Frente Amplio no apoyará repostulación de Maite Orsini al congreso, pero no la expulsa del partido

Frente Amplio le quita el piso a eventual repostulación de Maite Orsini al Congreso en 2025

El Frente Amplio anunció que no respaldará la repostulación de la diputada Maite Orsini en las elecciones de noviembre de 2025. La decisión se tomó tras un Comité Central, días después de que el Tribunal Regional del partido acogiera parcialmente una denuncia contra Orsini por gestiones controvertidas relacionadas con su ex pareja, Jorge Valdivia. Aunque no será expulsada, se reconoció que transgredió principios del partido. El Tribunal Supremo aún debe definir si extenderá su suspensión de militancia por un año.

Reforma de pensiones avanza con ajustes del Ejecutivo y llamado a sesión extraordinaria del Congreso

La Comisión de Hacienda del Senado retomó el análisis de la reforma previsional tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que identificó 11 riesgos fiscales. El Ejecutivo presentó siete indicaciones, incluyendo ajustes en la gradualidad del aumento de cotización del empleador y beneficios fiscales para pymes. Con 4 votos a favor y una abstención, se aprobó un alza de 8,5% en la cotización del empleador. El ministro Mario Marcel enfatizó la urgencia del despacho, mientras el Presidente Boric convocará al Congreso para avanzar en la tramitación la próxima semana.

Caso Factop: Hermanos Jalaff quedan bajo arresto domiciliario, Bulnes y Porzio con firma mensual

Concluyó la megaformalización del caso Audio-Factop en el Centro de Justicia de Santiago. El tribunal impuso medidas cautelares para los imputados: Álvaro Jalaff quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional; Antonio Jalaff con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional; y Manuel Bulnes y Felipe Porzio con firma mensual y arraigo nacional. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los hermanos Jalaff y arresto domiciliario nocturno para Porzio y Bulnes, vinculados al “fondo corneta”.

Ministra Fernández guarda silencio ante Fiscalía por fallida compra de casa de Salvador Allende

La ministra de Defensa, Maya Fernández, declaró ante la Fiscalía como imputada por la fallida compra de la casa de Salvador Allende para convertirla en museo, pero guardó silencio por consejo de su abogada. En la misma causa declararán su tía, la senadora Isabel Allende, y la exministra Marcela Sandoval, quien renunció recientemente. El caso, denunciado por la Fundación Fuerza Ciudadana, desató una Acusación Constitucional contra Fernández impulsada por el Partido Republicano, quienes también buscan destituir a Isabel Allende por supuesta violación a la Constitución.

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger a trámite el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición que busca el cese del cargo de la senadora Isabel Allende (PS), tras la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, por parte del Gobierno, en un contrato que los legisladores consideran inconstitucional.

Colegio de Abogados manifiesta su “enérgica condena a las conductas conocidas” de Verónica Sabaj

El Colegio de Abogados de Chile condenó las conductas atribuidas a Luis Hermosilla y otros abogados, vinculados a la ministra Verónica Sabaj, calificándolas como una posible “flagrante e inaceptable infracción al Código de Ética Profesional”. Instó al Ministerio Público a investigar y aseguró que usará “todas las facultades” para perseguir responsabilidades. También inició una investigación ética de oficio y subrayó que estas prácticas no representan a la generalidad de jueces y abogados.

Municipio de Vitacura se querelló contra exfiscal oriente Manuel Guerra

El municipio de Vitacura presentó una querella contra el exfiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra, acusándolo de presuntas irregularidades en investigaciones relacionadas con el caso de corrupción municipal. El libelo sostiene que el expersecutor obtuvo información de la carpeta de investigación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y que se la dio a conocer al ahora encarcelado abogado Luis Hermosilla por medio de la aplicación Whatsapp.