Cómo la masacre del hospital de Gaza agrava el conflicto entre Israel y Hamás

Cientos de personas murieron el martes en el suceso más mortífero en lo que va del conflicto entre Israel y Hamás iniciado el pasado 7 de octubre tras la ofensiva de militantes palestinos en territorio israelí.

El aparente impacto de un proyectil en un hospital de Gaza, en el que había decenas de pacientes, médicos y rescatistas, y unas 1.000 personas refugiadas, dejó cientos de fallecidos, según las autoridades palestinas.

Videos difundidos por medios locales e internacionales mostraban el caos afuera del hospital Al-Ahli, en la Ciudad de Gaza, con víctimas ensangrentadas y mutiladas que eran trasladadas en camillas en la oscuridad.

A medida que pasaron los minutos, se comenzó a revelar la magnitud de lo ocurrido:

• El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, reportó que había al menos 471 muertos y 314 heridos hasta este miércoles.

• La oficina de prensa de Hamás dijo que había cientos de víctimas bajo los escombros.

• Hamás y otros grupos afines a los palestinos responsabilizaron del ataque a las fuerzas de Israel.

• El gobierno de Israel culpó del ataque a un cohete fallido del grupo Yihad Islámica Palestina.

• La ONG Médicos Sin Fronteras, que tiene médicos en el hospital, calificó lo ocurrido como “una masacre”.

• Jordania anunció la cancelación de una reunión en Amán en la que debían participar el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el líder palestino Mahmoud Abbas.

El suceso se produce en medio de los ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza que han dejado de momento más de 3.300 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, así como del lanzamiento de cohetes desde la Franja hacia Israel.

Estos bombardeos son la respuesta israelí al ataque masivo del grupo islamista Hamás del 7 de octubre contra Israel en el que murieron más de 1.400 personas, la inmensa mayoría civiles, según datos del gobierno israelí.

¿Qué sucedió en el hospital?

Alrededor de las 19:00 (hora local) una fuerte explosión sacudió el hospital Al-Ahli, el cual está financiado por la Iglesia anglicana en Estados Unidos, por lo que también es conocido como el Hospital Bautista del norte de la Franja de Gaza.

Los reportes que emergieron apuntaron a la presunta caída de un misil.

Hamás e Israel han intercambiado miles de proyectiles desde que se inició el conflicto el pasado 7 de octubre. Pero hasta ahora no hay evidencias claras de quién lanzó el proyectil contra el hospital de Al-Ahli.

Imágenes en una transmisión vivo de la cadena Al Jazeera transmitidas a las 18:59 hora local mostraron una luz brillante elevándose en los cielos sobre Gaza. Posiblemente se trate de un cohete que parece explotar o desintegrarse. En las imágenes se ve un destello a lo lejos, seguido de una explosión mucho mayor más cerca del hospital que el equipo de verificación de la BBC (BBC Verify) pudo geolocalizar.

Otras imágenes que aparecieron en redes sociales mostraron lo que parece ser la misma explosión desde diferentes ángulos y distancias.

BBC Verify consultó a expertos para determinar si las pruebas disponibles, incluido el tamaño de la explosión y los sonidos escuchados previamente, podrían usarse para determinar su causa.

Hasta ahora los hallazgos no son concluyentes.

En el terreno quedaron cientos de víctimas, entre heridos y fallecidos. Las imágenes mostraban una gran cantidad de personas que yacían en el suelo.

“Partes del hospital están en llamas”, relató a la BBC el cirujano británico-palestino Ghassan Abu Sittah. “No sé si es el servicio de urgencias, pero seguro que el quirófano sí. Parte del techo se ha caído. Hay cristales por todas partes”.

Otro médico aseguró que el 80% del hospital estaba fuera de servicio y que cientos de personas murieron o resultaron heridas en la explosión.

Además de los pacientes y personal sanitario que había en el hospital, en el interior y al exterior del edificio había civiles -unos 1.000, según los últimos reportes- que buscaban un lugar seguro ante los bombardeos israelíes.

Hasta la semana pasada ahí había unos 6.000 desplazados, pero el hospital fue alcanzado el sábado por un primer ataque aéreo israelí que dejó cuatro heridos. Tras ese bombardeo, unas 5.000 personas abandonaron el lugar.

El corresponsal de la BBC Rushdi Abualouf informó varias horas después de la explosión que a las afueras del hospital se seguían recogiendo restos humanos del suelo.

¿Quién es el responsable?

Hasta ahora no está claro quién es responsable del ataque al hospital.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, fue el primero en responsabilizar a Israel del ataque, que calificó como un “crimen de guerra”.

“El hospital albergaba a cientos de enfermos y heridos, y a personas desplazadas de sus hogares por la fuerza”, señaló la oficina de prensa del gobierno de Gaza.

Poco después vino la respuesta israelí. A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) señalaron: “Inteligencia de múltiples fuentes que tenemos en nuestras manos indica que (el grupo) Yihad Islámica Palestina es responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó en el hospital de Gaza”.

“Un hospital es un edificio muy sensible y no es un objetivo de las IDF”, añadió.

A su vez, la Yihad Islámica Palestina, el segundo mayor grupo islamista de la región después de Hamás, negó su autoría en una declaración enviada a la agencia Reuters.

El gobierno de Estados Unidos dijo que, basado en la información recabada y análisis de imágenes aéreas, su evaluación actual “es que Israel no es responsable de la explosión”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Adrienne Watson.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, culpó a “terroristas bárbaros” de la explosión.

Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que es independiente a Hamás, dijo que era una “espantosa masacre de guerra” y que Israel había “cruzado todas las líneas rojas”.