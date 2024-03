Investigarán a presidenta de Perú por no declarar relojes

La Fiscalía de Perú abrió este lunes (18.03.2024) una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, por el uso de relojes Rolex no declarados, informó el organismo.

La Fiscalía de la Nación ordenó “diligencias preliminares contra Dina Boluarte, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, indicó un comunicado del Ministerio Público.

El fiscal interino Juan Carlos Villena estará a cargo de la investigación, iniciada tras revelaciones que hizo el 14 de marzo de 2024 el programa periodístico “La Encerrona”.

Ese medio indicó en un reportaje que desde que asumió como vicepresidenta del Gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021, Boluarte ha usado varios relojes de la marca Rolex en diversas actividades oficiales.

El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la Presidencia.

Boluarte rechaza señalamientos

Tras el reportaje, Boluarte señaló que se trata de un reloj “de antaño” y que es producto de su “esfuerzo”, ya que trabaja desde los 18 años.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, declaró Boluarte, de 61 años, el pasado viernes 15 de marzo.

La Fiscalía ya investiga a Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en un caso abierto en 2023 por la muerte de más de 50 ciudadanos “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023”.

Dina Boluarte fue interrogada por primera vez en marzo del 2023 en el marco de esa investigación.

Si resulta acusada en alguno de esos casos, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.