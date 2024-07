Partido Comunista de Venezuela encara a Maduro y advierte “situaciones de violencia”

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) llamó a las fuerzas “genuinamente democráticas, populares y patrióticas” a unir fuerzas para “defender la voluntad del pueblo venezolano que se expresó este domingo 28 de julio con una clara intención de cambio político en el país”.

Anoche, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, entre denuncias de fraude de la oposición. Seis horas después del cierre oficial de los centros de votación y tras una tensa espera, Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró que con un 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia “contundente e irreversible”, Maduro fue reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, un 51,20%. El líder opositor, Edmundo González, por su parte, habría logrado 4.445.978 votos, un 44,2%.

La oposición, sin embargo, denunció irregularidades tras una jornada con una alta participación, la cual se ubicó en el 59%, según el primer boletín ofrecido por el organismo electoral, el cual está controlado por el oficialismo.

“Alertamos a la opinión pública internacional que así como el gobierno de Nicolás Maduro ha despojado al pueblo venezolano de sus derechos sociales y económicos, hoy pretende privarlo de sus derechos democráticos”, declaró el PC de Venezuela a través de un comunicado.

“La denuncia de un supuesto intento de vulneración del sistema electoral, hecha por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, lejos de brindar las garantías necesarias al proceso, profundizan las dudas sobre los resultados presentados al país. En tal sentido, exigimos al CNE la publicación de la totalidad de las actas de votación ─tal y como lo establece el reglamento electoral─ así como la máxima transparencia en el escrutinio de los resultados”, agregaron.

Según el Partido Comunista de Venezuela, “la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto bajo este escenario de incertidumbre en el que los resultados presentados por Amoroso contrastan abiertamente con el ánimo que imperó durante la jornada electoral, no es más que una provocación que abre paso a la configuración de situaciones de violencia”.

En estos momentos se registran manifestaciones en distintos puntos del país. Desde el PCV no solamente respaldaron “el clamor de respeto a la voluntad popular”, sino que además hicieron un llamado a las fuerzas militares y policiales a “no reprimir al pueblo”.

El comunicado del PC venezolano concluye que, en estas horas decisivas para el presente y futuro del país caribeño, “las y los comunistas ratificamos nuestra convicción de construir espacios de amplia unidad para fortalecer la lucha por la recuperación de la Constitución y el estado de derecho en Venezuela”.

Consulta el comunicado del PCV.

Cabe mencionar que, tras el polémico triunfo de Nicolás Maduro, el Gobierno de Chile fue claro en su postura al indicar el propio Presidente Gabriel Boric que desde Chile no se reconocerá ningún resultado que no sea verificable. Esta posición de La Moneda ha sido contrastada por el Partido Comunista de Chile, ya que algunos parlamentarios del PC como Boris Barrera y Carmen Hertz han defendido los resultados. Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo—militante comunista—, señaló que “no es nada nuevo las diferencias con los propios partidos en la historia de nuestro país y, por lo tanto, teniendo muy claro que la política internacional la fija el Presidente, las diversas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la mantención de esa posición”.