Violentas manifestaciones de extrema derecha amtiinmigrante y antiislámica en Reino Unido

Manifestantes de ultraderecha se enfrentaron este fin de semana a la Policía en varias ciudades británicas, en protestas desatadas tras el apuñalamiento múltiple en la localidad de Southport a principios de semana y atizadas por campañas de desinformación amtiinmigrantes y antiislámicas sobre la muerte de tres menores.

Los incidentes se han saldado de momento con decenas de detenciones y tienen en vilo a la comunidad musulmana británica.

“Permítanme ser claro: la pequeña minoría descerebrada de nuestra sociedad que provocó desórdenes violentos en nuestras calles tendrá que enfrentarse a todo el peso de la ley”, dijo el primer ministro laborista Keir Starmer en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Los manifestantes arrojaron sillas, bengalas y ladrillos a los agentes en la ciudad de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, informó un fotógrafo de la agencia AFP. Medios de comunicación británicos también reportaron de actos violentos en Mánchester, en el norte del país.

Simpatizantes de extrema derecha provocaron la noche del viernes disturbios en Sunderland (Reino Unido), donde incendiaron un vehículo y un edificio, además de arrojar todo tipo de objetos, como piedras y latas de cerveza, contra los agentes que intentaban controlar la situación.

BREAKING: Civil unrest in UK as protesters set vehicle on fire, clash with police in central Sunderland, England, amid protests over Southport stabbing. pic.twitter.com/H0qiE5zbed

La violencia en esta localidad, así como la del pasado martes en Southport, empezó después de que un adolescente de 17 años, identificado como Axel Rudakubana, matara a tres niñas y acuchillara a otros ocho menores y dos adultos durante una sesión de música en un centro recreativo de verano en Southport.

Activistas de extrema derecha reaccionaron con violencia tras extenderse por las redes sociales rumores falsos de que el autor del ataque era un inmigrante musulmán que había cruzado ilegalmente en patera el Canal de la Mancha el año pasado.

En Hull, en el noreste de Inglaterra, manifestantes rompieron las ventanas de un hotel utilizado para alojar a inmigrantes, según la cadena británica BBC, y en Belfast (Irlanda del Norte) se vivieron momentos de tensión entre un grupo antiislámico y una manifestación contra el racismo.

Unas 150 personas con banderas inglesas corearon “Ustedes ya no son ingleses” en Leeds (norte), mientras grupos contrarios gritaban “Fuera de nuestras calles escoria nazi”.

Footage allegedly filmed in Leeds shows English far-right demonstrators mocking the hijab and Islamic prayer in an attempt to insult Muslim counter protesters.

These riots are not about protecting children. They are a racist outpouring from a vile underbelly in British society. pic.twitter.com/Q10mtlCcGq

— Robert Carter (@Bob_cart124) August 4, 2024