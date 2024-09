Cómo Alemania se sumó a países europeos con fuerte ultraderecha

Francia, entre polos extremos

El cordón sanitario sí existe en Francia: Emmanuel Macron no quiere trabajar ni con la formación de ultraderecha Agrupación Nacional ni con la de ultraizquierda Francia Insumisa. Por ese motivo, no hay mayoría parlamentaria tras las elecciones anticipadas de julio, porque Macron no puede encontrar un socio de coalición.

La Agrupación Nacional obtuvo en ellas unos resultados sorprendentemente peores de lo esperado y quedó como tercera fuerza. Sin embargo, ha ganado cada vez más peso en los últimos años. Está representada en numerosos órganos municipales y regionales, aunque no puede gobernar en ningún sitio por sí sola.

Ultraderecha en los gobiernos regionales de España

En España, los socialdemócratas siguen en el poder a nivel nacional, en un gobierno minoritario apoyado por partidos separatistas. La ultraderecha de la formación Vox no ha dejado de crecer desde hace años y ocupa el tercer puesto a nivel nacional.

En julio, el líder del partido, Santiago Abascal, declaró la ruptura con los democristianos porque habían aceptado acoger inmigrantes canarios en la península.

El caso de Hungría

En Holanda, Suecia, Finlandia y otros países de la UE, la ultraderecha también está representada en los gobiernos. En Hungría, el partido Fidesz, que oscila entre la derecha nacionalista y la ultraderecha, ha gobernado durante 14 años ininterrumpidos. Viktor Orbán ha radicalizado al partido y a Hungría durante su largo mandato, llevándola hacia un enfrentamiento con la Unión Europea.

Hungría es ahora el país europeo con el gobierno populista de derechas más estable. En Polonia, esa fase ha terminado. Allí, los democristianos sustituyeron al partido de ultraderecha PiS tras las elecciones del año pasado.

“El este de Alemania no es un caso especial”

En general, en muchos países europeos se observa una tendencia hacia los partidos de ultraderecha, desencadenada principalmente por la política migratoria, los problemas económicos y un sentimiento general de desconexión entre muchos votantes.

Wolfgang Thierse, expresidente socialdemócrata del Bundestag, observa una tendencia hacia el extremismo no solo en Alemania, tal y como dijo en la emisora de radio Deutschlandfunk: “Vemos que no solo ocurre en el este de Alemania, si nos fijamos en los Países Bajos, Francia, Italia y los países escandinavos. En todas partes vemos el avance de partidos extremistas, partidos populistas. Si fuera solo un caso especial en Alemania del este, entonces podríamos tranquilizarnos y decir que podemos sobrevivir a ello. No, es un cambio tectónico”.