La organización japonesa anti armas atómicas Nihon Hidankyo se alza con el Nobel de la Paz

La organización japonesa Nihon Hidankyo, fundada en 1956, recibió este viernes la recompensa “por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares y por haber demostrado, mediante testimonios, que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca más”, declaró el presidente del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes.

El copresidente de Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, se mostró sorprendido al conocer que su organización fue recompensada con el Premio Nobel de la Paz.

“Nunca soñé que esto podría suceder”, declaró emocionado.

El presidente del Comité Nobel consideró “alarmante” que el “veto sobre el uso de armas nucleares” que se generó en respuesta a los bombardeos atómicos de agosto de 1945 esté ahora “sometido a presión”.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024