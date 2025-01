Incendios en California: evacuan el centro de Hollywood mientras sube el número de víctimas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha cancelado el viaje que le iba a llevar a Italia el jueves debido a los incendios que asolan Los Ángeles, anunció este miércoles la Casa Blanca. El presidente saliente, que viajó a Los Ángeles para reunirse con los servicios de emergencia, “ha tomado la decisión de cancelar su próximo viaje a Italia para centrarse en gestionar toda la respuesta federal en los próximos días”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.

En Los Ángeles, las autoridades ordenaron la evacuación de los residentes del histórico distrito de Hollywood, debido a un nuevo incendio que se desató a unos cientos de metros de Hollywood Boulevard. “Amenaza inmediata a la vida. Esta es una orden legal para IRSE AHORA. El área está legalmente fuera del alcance del público”, dijo el Departamento de Bomberos de Los Ángeles junto a un mapa que muestra secciones del famoso distrito cinematográfico.

En Altadena, en el noreste de la metrópolis californiana, con la mascarilla N95 en la cara, Mark mira las decenas de coches carbonizados en el garaje al final de su calle. Una calle con casas arrasadas, incluida la suya. No resistió al Eaton Fire, alimentado por vientos de 80 km por hora. “Si el fuego se propagó tan rápidamente, es debido a vientos de tipo huracán. Incluso antes de que llegaran las llamas, muchas cosas volaban por el aire. Fue aterrador”, confía a Loïc Pialat, enviado especial de RFI.

Barrios enteros de Altadena son ahora campos de ruina, al pie de la montaña y más allá. Peter camina por lo que queda de la casa en la que vivió durante 50 años: “Cuando llegó el momento de evacuar, tuve miedo de morir. Porque había atascos y la gente conducía de cualquier manera”, cuenta.

Un poco más arriba, en este camino que sube a la montaña, Jason fotografía las ruinas de su casa, aunque no sabe muy bien por qué. Piensa que las compañías de seguros lo pedirán. Evacuó con su esposa y sus dos hijos cuando las llamas aún estaban lejos. “Cuando vives en el sur de California, sabes que hay peligro de incendio. Especialmente tan cerca de las montañas. Pero incluso cuando comenzó el incendio, no me imaginé tal destrucción”, dice.

En total, los bomberos combaten tres incendios simultáneos en el área metropolitana de California. Uno de ellos ya ha cubierto 2.000 hectáreas en Pacific Palisades, un barrio de lujo donde viven celebridades de Hollywood. Otro se incendió cerca de Pasadena.

#EatonFire an additional Evacuation shelter has opened up at at the Arcadia Community Center located at 375 Campus Drive in Arcadia. pic.twitter.com/6Z1RJxXEtC

— California Wildfire Tracking (@CaliFireTracker) January 9, 2025