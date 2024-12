2024: el año que perdimos la inocencia por completo, la serie

Este año vivimos nuestra propia serie de Netflix. La capacidad de asombro de los chilenos fue duramente puesta a prueba, superando cada capítulo al anterior. Si pudiéramos resumir en una imagen el año, como afiche promocional, optaría por Jadue, Monsalve, Hermosilla y Cathy Barriga esposados saliendo del tribunal. No podríamos incluir a Torrealba, porque fue el único de los habitantes de Capitán Yáber que jamás fue esposado. Un curioso descuido de Gendarmería.

Una temporada animada por el Tren de Aragua, migrantes ilegales, delincuencia, y con alcaldes y el subsecretario encargado de la seguridad del país presos, además de acusaciones constitucionales a granel que impidieron a los parlamentarios dedicarse a lo importante –como la reforma de pensiones que viene de fracasar en los dos gobiernos anteriores–, la guerra de las derechas y la pasividad del oficialismo, las caídas del abogado top de la plaza y de Marcela Cubillos, la burla de la isapres para pagar la estafa a sus afiliados en 156 cuotas, el regreso de la colusión –casinos y oxígeno–, el retiro de Lagos y, por supuesto, la muerte de Sebastián Piñera y el anuncio de embarazo de la pareja del Presidente.

Una serie apasionante que provocó que muchos chilenos dejaran de ser abonados de Netflix, Amazon o Max… para seguir gratis, en vivo y en directo, “El año que perdimos la inocencia… por competo”.

Hagamos un repaso de los 12 capítulos que cautivaron a la audiencia.

Pablo Zalaquett, el chef. En este capítulo (emitido en enero), un conocido lobbista y exalcalde se dedica a cocinar en su casa para grupos de ministros, parlamentarios y empresarios. En su amplio living se conversa del destino de Chile y se ponen de acuerdo para tramitar leyes. Producto del exceso de alcohol y comida, nadie recuerda registrar los encuentros por la Ley del Lobby. Curiosamente, este capítulo no tuvo continuidad y nunca más alguien volvió a hablar del tema.

Barriga y Polizzi, OnlyFans. Ambas protagonizan un capítulo imperdible cuando, desde sus arrestos domiciliarios, se dedican a grabar videos para adultos. Cathy justifica su nueva actividad por las dificultades económicas por las que pasa su familia, pese a que su marido, que asiste al 20% de las sesiones, trabaja como diputado por $ 7.348.983 al mes, más asignaciones. Polizzi subió un video disfrazada de la princesa Leia, advirtiendo: “Bajo mi vestido se esconde un secreto de otra galaxia. Puedo ser tu princesa y tu prisionera”.

Hermosilla, el padrino. En este capítulo infartante, se descubre que el abogado más reconocido del país tenía una red de contactos en el Parlamento, Ejecutivo, jueces, ministros de la Suprema, fiscales y empresarios, con lo que solía ganar sus juicios. El abogado ofrecía puestos de trabajo a cambio de coimas y favores que cobraba muy caro. Recién estamos conociendo la punta del iceberg de este caso, el que promete sorpresas y una bomba para la temporada 2025. Muchos de sus “contactos” están tomando Clonaxepam de 0.5 mg desde que estalló el caso.

Marcela Cubillos, la sandía calada. Una exministra y exconvencional se impuso como candidata del sector por Las Condes a la fuerza. Desde España, movió las piezas que necesitaba para postular a una comuna en que no corría ningún riesgo. Poco esfuerzo, baja inversión para un puesto seguro en una de las comunas del sector oriente, todas gobernadas históricamente por la derecha. Todo iba bien hasta que se supo que ganaba $17 millones en la Universidad San Sebastián, pese a esta viviendo en España. Luego vendría el derrumbe, junto con el triunfo de Catalina San Martín y, por supuesto, el regreso de Marcela a Madrid. No se contempla a Marcela en la temporada 2025

Manuel, el sheriff preso. Era el hombre duro, el implacable con la delincuencia. Se perfilaba como ministro seguro del futuro Ministerio de Seguridad Pública. Gozaba de prestigio y era respetado por moros y cristianos. Pero no solo cayó en desgracia cuando se supo de su doble vida y el delito de violación, sino que también arrastró a La Moneda a su peor crisis, dañando la imagen de la ministra del Interior, hasta ese momento carta fija para ser candidata presidencial. Gracias a Manuel, se puso de moda un protocolo de “consentimiento sexual” para las parejas que inician una relación. Muchas dudas quedan aún del caso, por lo que en la próxima temporada Manuel tendrá un rol protagónico

Universidad San Sebastián, tradición política. La USS, de la noche a la mañana, se convirtió en el centro de estudios del que más se habló este año en el país. Claro que no por sus condiciones académicas, sino por ser la caja pagadora de los exministros y subsecretarios del Gobierno de Piñera. Además de Felipe Ward, Enrique Paris, Arturo Zúñiga, Juan José Ossa, María Teresa Valenzuela, la casa de estudios tenía en sus filas al fiscal Guerra, al Fiscal Nacional, a Ángela Vivanco, entre otros “académicos”. El capítulo tuvo récord de audiencia cuando nos enteramos del sueldo de la profesora Cubillos. No te pierdas la segunda parte de la USS en 2025.

Enel, una empresa a su servicio. Una empresa italiana mantuvo en vilo a una región completa, cuando cada vez que caía un milímetro de agua o empezaba un viento de más de 5 km/h, 5 millones de personas cruzaban los dedos para no quedarse sin luz. Pese a los cortes masivos y la amenaza del Gobierno, no les quitaron la concesión. El mundo político miró para el lado, ya que saben que en la temporada 2025 deben conseguir fondos de algún lado. Y, claro, el CEO de la compañía compite por el premio a la frase del año. En respuesta a las críticas, Turchiarelli comparó la situación en Chile con eventos similares en Estados Unidos: “En Florida se quedaron dos semanas sin luz y nadie se ha quejado”.

Evelyn, no por mucho madrugar amanece más temprano. La exalcaldesa comenzó su campaña presidencial con casi dos años de anticipación, demostrando que la sobreexposición constituye más un riesgo que una oportunidad. Evelyn defendió a Chadwick y luego dijo “caiga quien caiga”, se la jugó por Francisco Orrego y ahora intentó meterse tibiamente en la discusión de pensiones, dejando inconformes por igual a Chile Vamos y Republicanos. Recordemos que, a esta misma altura, en diciembre de 2020, las encuestas tenían encumbrados a Lavín y Jadue… y Boric no figuraba.

Johannes y Vlado. Otros dos candidatos optaron por desplegar sus campañas presidenciales con mucha anticipación. Kaiser, un hombre de extrema derecha y misógino ha logrado opacar a sus excompañeros de tienda, los republicanos, dejando a Kast relegado en las encuestas. Johannes promete ser protagonista de la temporada que se avecina, no así Vlado.

Chadwick, el sucesor que no fue. Con la trágica muerte del expresidente Piñera –quizás la noticia más trascendente del año, porque dejó huérfana y perdida a la derecha– se esperaba que Andrés Chadwick se convirtiera en el continuador del piñerismo, lo que coincidía con que en 2025 terminaría la sanción impuesta por el Congreso. Andrés no solo no cumplió con las expectativas, sino que, además, está siendo investigado por su relación con Hermosilla. En 2025 Chadwick tendrá varios capítulos dedicados a él, partiendo por el de su formalización.

Boric hijo, el primer niño que nacerá en La Moneda. Tal como lo novelé en La Operación Ciprés de 2023, cuando el Presidente estaba en su peor momento, el anuncio de que sería papá conecta a la ciudadanía con el Mandatario. Matinales, programas de farándula, portadas diario, memes se tomarán la agenda en los capítulos de julio en la próxima temporada, cuando nazca la primera guagua de un Presidente en ejercicio.

Déjà vu, el regreso de los viejos vinagres. En la temporada 2025 se suman protagonistas que ya participaron en temporadas anteriores. Han anunciado sus candidaturas –o sus partidarios los han proclamado– Artés, Frei, Parisi, ME-O, y amenazan con volver al Parlamento –después de retirarse “para siempre de la política”– Guido Girardi y Franco Parisi. Valor.