Remuneraciones y condiciones laborales de Carabineros

Señor director:

El lamentable fallecimiento del sargento Puga en complejas circunstancias aun no del todo aclaradas, realizando actividades remuneradas no autorizadas fuera de su horario de trabajo, trajo la atención sobre las remuneraciones y las condiciones laborales de los carabineros. En ese orden de cosas, espero que, como proponen algunos, que la solución a las remuneraciones de Carabineros no sea que sus efectivos se sindicalicen como es el caso de Gendarmería, y de esa forma buscar igualarse con lo que reciben los gendarmes.

Más fácil es que les paguen en forma justa y de acuerdo con el riesgo que toman. No tienen derecho a horas extras, bonos ni nada de ese tipo. No tienen derecho a jornadas de trabajo de 40 horas y normalmente nunca están al día con sus vacaciones pendientes. Esta claro que trabajan por motivación y vocación, pero eso tiene un limite y no hay que aprovecharse de ello.

Son la primera línea en el combate al crimen organizado y la delincuencia. Hora de actuar y ser consecuentes, hora de pagar el real costo de la seguridad que queremos recibir, ya que, si no lo hacemos, corremos el riesgo de que todos los esfuerzos que se realizan a nivel país resulten inútiles, ya que son ellos los que mayoritariamente las deben realizar.

No hay que tener miedo a hablar estos temas en público. Por alguna razón que desconozco, estos temas no se tratan y quedan fondeados, surgiendo cuando hay problemas, como es el caso de la innecesaria y lamentable muerte del sargento Puga.

Richard J Kouyoumdjian Inglis

