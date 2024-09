Señor Director:

“Los estudiantes no quieren participar” es una frase que se escucha repetidamente en colegios, liceos y escuelas. Profesores con innovadores recursos que sus estudiantes no utilizan si no es ante la amenaza de la prueba, orientadores que planifican procesos de elección de Centro de Estudiantes donde nadie quiere ser candidato/a y otros casos suelen acompañar a esta frase. Pero más que responsabilizar a las y los estudiantes por su desinterés en participar, cabe preguntarnos primero: ¿Por qué no quieren participar?

Este fenómeno, me temo, es fruto de lo que hemos sembrado como sistema educativo: una participación estudiantil particularmente instrumentalizada y tutelada. ¿Quién querría participar en un Centro de Estudiantes que solo puede incidir en los juegos que harán para fiestas patrias? ¿Quién querría participar en una Directiva de curso si su único fin es controlar el comportamiento de sus compañeros?

Debemos, por consiguiente, avanzar en una participación estudiantil empoderadora, que incluya a las y los estudiantes tanto en el diagnóstico de desafíos como en su respectivo proceso de abordaje. Ante las múltiples problemáticas que enfrentamos y en el marco de la puesta en marcha de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030, tenemos una gran oportunidad para sumar a las y los estudiantes como aliados en estos desafíos. Avanzar en participación estudiantil es avanzar en bienestar, aprendizaje y derechos.

Víctor Villarreal Leyton

Profesor y Jefe de Programas

Fundación Volando en V