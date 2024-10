Señor director:

Cuesta entender por qué el actual gobierno no recurre a sus recursos con más experiencia o conocimientos en materias de seguridad nacional y pública. No pongo en duda a Luis Cordero como persona, pero no tiene experiencia práctica en una materia que implica liderar a las policías y la inteligencia.

Se me ocurren nombres como el senador Insulza, o la senadora Vodanovic, los exsubsecretarios Gabriel Gaspar, Víctor Jeame Barrueto y Mahmud Alehuy, todos ellos por lo demás reconocidos por todo el espectro político como personas que pueden hacer en buena forma las tareas propias del subsecretario del interior, o de ser necesario un cambio mayor, las de ministro del interior y seguridad pública.

Es hora de poner a los mejores y más expertos, no hay tiempo para esperar. Esto es mucho más que sacar adelante leyes en el parlamento, lo que por cierto se ve difícil. Esto es sobre establecer estrategias, y conducir las policías y la inteligencia. Es sobre tener las personas adecuadas a cargo del liderazgo en seguridad pública.

Richard J Kouyoumdjian Inglis

Experto en seguridad nacional y defensa