Señor Director:

He notado que últimamente el lago Villarrica está más verde que antes, cuando paso por el

puente Leufulafquen todas las mañanas noto la diferencia en su color.

Esto proviene de la contaminación al lago desde las aguas servidas mayoritariamente. Esto

causa muchos problemas como por ejemplo la baja de turistas en el verano,lo que se nota

mucho.

Yo creo que alguien debería tomar cartas en el asunto para que no siga aumentando la

contaminación, ya sea la municipalidad o los mismos Villarricenses. Ya que esto nos afecta

a todos como ciudadanos de la zona.

Sugiero que especialmente la municipalidad de Villarrica haga testeos durante todo el año

para prevenir que siga así en el verano, que multe a gente que deja basura a las orillas del

lago y se hagan campañas de concientización

Además, la gente igual podría aportar con su granito de arena no botando cosas que no se

debe en los inodoros y no botando basura en la playa, aparte de denunciar si ven a gente

haciendo lo indebido.

Espero que todos tomen conciencia como la I. Municipalidad o los mismos ciudadanos para

poder mejorar como ciudad y volver a ver el mismo lago de antes.

Vicente Icarte

Alumno de 3°ro año medio del colegio Cahe pedregoso

Villarrica