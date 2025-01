Trump y Parra

Señor Director:

No cabe duda de que el recién electo presidente de Estados Unidos conquistó la presidencia apelando a una retórica radical, basada en el temor y en la idea de un enemigo común. Aunque esta estrategia le otorgó excelentes réditos electorales, el ineludible adversario de todo gobernante ya se le ha presentado: la realidad.

Tanto es así que la promesa de poner fin a la guerra en Ucrania el mismo día de asumir no se cumplió. Lo que demuestra, a pesar de que recién inicia su mandato, es que la complejidad de las dinámicas sociales no se reduce a discursos simplistas. Nicanor Parra no estaba tan equivocado, o quizás en absoluto, cuando en sus Artefactos (1972) criticaba irónicamente la retórica redentora a propósito de la UP: “La realidad no cabe en un zapato chino, menos aún en un bototo ruso.”

Carlos Opazo