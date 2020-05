Robots y pandemia en la contienda por una nueva constitución

La pandemia de Covid-19 comienza a mostrar serias repercusiones en nuestro país. El confinamiento nos tiene desde mediados de marzo trabajando a media máquina. Analistas y calificadoras de riesgo ya están en mangas de camisa revisando las proyecciones económicas de este año, con malas noticias respecto a la perspectiva de crecimiento del país [1]. En lo político, no sólo hemos presenciado el congelamiento de la violenta protesta social que se tomaba las calles desde octubre de 2019, sino que además la inevitable recalendarización del plebiscito constituyente para el 25 de octubre [2]. Incluso ese acuerdo se ha puesto a veces en tela de juicio. Recordemos que en una polémica entrevista dada a CNN el pasado 26 de abril –cargada de cierto simbolismo por darse el día mismo en que originalmente se realizaba este plebiscito–, el presidente Sebastián Piñera deslizó la posibilidad de volver a alterar el calendario de elecciones si los efectos económicos de pandemia persisten [3].

Lo que se hace muy evidente es que, sea en octubre o varios meses después, veremos una extensión considerable del periodo de contienda electoral entre los comandos del Apruebo y el Rechazo. Pese a que se han suspendido oficialmente las campañas hasta dos meses antes del plebiscito –de momento, las campañas comenzarían en agosto–, la contienda ha seguido de una u otra manera activa en las redes sociales. Esto es un hecho y ya hemos visto varias señales de ello. Por dar sólo un ejemplo, a pocos días de haberse decretado Estado de Catástrofe, el día 20 de marzo, se organizó el evento virtual ‘Voces x el Apruebo en Cuarentena’, que usó el eslogan oficial de campaña de este comando, y fue promovido por figuras que de hecho son potenciales candidatos para formar parte de la convención constituyente [4].

Internet es de por sí un espacio de discusión política que está escasamente normado, donde fluye una cantidad casi incontrolable de información desde múltiples fuentes. El actual confinamiento físico ha llevado a todos y todas a internet para consumir y producir información política, especialmente aquellos y aquellas que suelen consumir mensajes de campaña de forma más analógica. De mantenerse este confinamiento tal como lo hemos vivido hasta ahora, hablamos de un total de seis meses de plena digitalización del debate plebiscitario, con el desafío de una audiencia de gran envergadura. Es muy probable que los comandos del Apruebo y el Rechazo nunca se hayan enfrentado a un público digital tan grande como el que tienen enfrente durante este semestre.

Respecto a la digitalización de la contienda, el bando del Rechazo cuenta con algunas ventajas competitivas que se han puesto en evidencia de formas casi insospechadas, y que debemos tener en cuenta para abrir un debate nacional sobre los efectos de internet en el comportamiento masivo de los futuros votantes. Hagamos algo de memoria. El 17 de marzo, bajo la iniciativa del Ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit, un equipo conformado por más de 200 jóvenes en cargos públicos de confianza, anunciaron la creación de un grupo de WhatsApp para coordinar actividades de apoyo a la gestión del presidente y su gabinete durante la pandemia [5]. Desde ese entonces, el grupo ha comenzado a trabajar en dos objetivos. El primero es desmentir fake news (noticias falsas) en las principales redes sociales, lo que implica un monitoreo constante de la información que se publica contra el gobierno. El segundo objetivo es levantar hashtags para subir la moral del gobierno y apoyar al primer mandatario. Respecto a este segundo objetivo, es bastante plausible que hoy tengamos a este grupo creando bots de forma, puesto que es la manera más rápida y eficaz de levantar hashtags y competir por ser el trending topic del día.En efecto, las y los twitteros ya habrán notado un incremento en la cantidad de hashtags creados con el objetivo de felicitar y blindar a personeros de gobierno durante la pandemia. El caso más emblemático hasta ahora ha sido el llamado a viralizar el hashtag #InsuperableMañalich, lanzado anónimamente el día 4 de abril y que, según las métricas de Twitter, continúa en uso aún por estos días, aunque de forma más acotada [6]. Algo muy similar ha ocurrido con una campaña lanzada el 27 de abril por el senador Andrés Allamand para el Día del Carabinero [7]. El senador pidió la viralización del hashtag #GraciasCarabineros para aplaudir la labor de los oficiales de policía, adjuntando algunas fotos y un logo de su gestión senatorial sobre un fondo verde. Así como estos dos ejemplos, hay muchos más de mayor y menor éxito en la red social.

Mientras se vigorice el discurso emocional a favor de la derecha, no deberíamos sorprendernos de atestiguar un incremento de mensajes de campaña por el Rechazo. Dado el anonimato de los bots, es particularmente difícil comprobar una correlación en este sentido, pero hay varios hechos que permiten persuadirnos de esta idea como algo plausible. Existe un estrecho vínculo entre algunos personeros de gobierno y la opción de Rechazo [8]. El ejemplo más conocido es el de la ex Ministra de Educación Marcela Cubillos, quien anunció su participación en la campaña del Rechazo inmediatamente después de presentar su renuncia al gobierno [9]. Tenemos además que recordar que con anterioridad tanto la oposición como algunos expertos han acusado a los hoy simpatizantes del Rechazo de crear bots para avivar algunas discusiones entre usuarios, e inflar artificialmente ciertos conceptos [10] [11].

No es novedad en el estudio de la comunicación política que la derecha ultraconservadora haga uso de bots para plataformizar sus políticas e ideas, puesto que de otro modo tales expresiones carecen de la popularidad necesaria para masificarse (ver los estudios de Schäfer et al., 2017 [12] y Santana y Cánepa, 2019 [13]). Un escaneo rápido en Twitter permite ver cómo distintas cuentas asocian tanto los hashtags #InsuperableMañalich como #GraciasCarabineros con contenidos que expresan ideas contra la izquierda y las movilizaciones, y a favor del rechazo a una nueva constitución. De este modo, durante este invierno tendremos un grupo de vanguardia de la derecha que activamente estará combatiendo ‘malas noticias’ en las redes sociales a través de la robotización del discurso político. No estamos sino frente a un evidente esfuerzo de este sector por capitalizar la expansión de la audiencia digital y extensión del tiempo de exposición a mensajes electorales durante la emergencia sanitaria, mientras que a su vez ha deslizado la idea de postergar la votación aún más.

La interrogante es si el comando del Apruebo se pondrá al día en estas materias, puesto que de ser así entraríamos de lleno en la fase de robotización de la contienda plebiscitaria. Todo ello mientras nosotros seguiremos encerrados en nuestros hogares. Recordemos que no debemos exponernos a estos mensajes hasta un mes antes del plebiscito. Urge así preguntarnos si debemos permitir que los bots sean quienes nos convenzan de una u otra opción, o si existe un margen de acción para silenciar todo tipo de mensajes de campaña durante nuestro confinamiento.

