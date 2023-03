¿Cómo deben actuar los comerciantes para no perder clientes?

En mi reciente viaje por Chile fui a una feria para palpar y tomarle el pulso a los precios, productos y conectarme con el comercio y la economía. Entre a una tienda y pregunte sobre un producto determinado y la respuesta que me dio la persona que atendía sin mirarme a los ojos, dado que se encontraba en su celular, fue: “Lo que ve, es lo que hay”.

En un comercio donde existe mucha competencia y poca diferenciación de productos, es esencial que los comerciantes y/o feriantes ofrezcan un servicio excepcional y una atención al cliente de calidad. Esto puede ser la clave para retener a los clientes existentes, atraer a nuevos clientes a su negocio y sobre todo entregar una experiencia inigualable.

Para ofrecer una excelente atención al cliente, es importante ser empático, estar siempre disponible y ser receptivo a las necesidades de los clientes. Esto incluye proporcionar información detallada sobre los productos y servicios que se ofrecen, y responder a las preguntas o inquietudes de que tener. Además, los comerciantes y/o feriantes deben mantener una actitud positiva y amistosa en todo momento. Esto significa tratar a los clientes con respeto, empatía, cortesía y siempre estar dispuestos a escuchar sus comentarios y sugerencias. También deben ser pacientes y tolerantes, especialmente cuando se enfrentan a situaciones difíciles o complicadas. No deben olvidarse que los negocios deben cuidarse, pero aún más a los clientes.

Otro aspecto importante es ofrecer productos sustitutos o complementarios, dependiendo el caso, y opciones flexibles de envío, debiendo siempre asegurar que las entregas se realicen en tiempo, forma y sin problemas. Es importante brindar una experiencia de compra sin problemas y sin complicaciones, para que los clientes sientan que su tiempo y dinero están siendo bien invertidos, puedan recomendarnos y se vayan con una excelente impresión. Recuerden que los negocios son personas.

Los comerciantes deben estar comprometidos a proporcionar un servicio excepcional en todo momento. Esto significa estar siempre dispuestos a aprender, mejorar y buscar activamente formas de mejorar la calidad del servicio y la atención al cliente.

En resumen, los comerciantes deben ser accesibles, receptivos, amistosos, pacientes y comprometidos con la excelencia en el servicio y la atención al cliente. Al hacerlo, no solo aumentarán la lealtad de los clientes y mejorarán su reputación, sino que también se establecerán como líderes en su campo y mejorarán su rentabilidad a largo plazo.

Si no lo creen, pónganlo a aprueba.

