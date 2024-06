Lira responde a Lyon: “Informamos al CPLT nuestra disposición a entregar toda la información”

Esta semana, los columnistas Juan José Lyon y Paulette Desormeaux comentaron en este medio los alcances de un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el reclamo de ilegalidad presentado por el propio Sr. Lyon contra una resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenaba entregar al reclamante la información de quienes trabajaron en la Organización Comunitaria Lo Barnechea Servicios, durante los años 2019, 2020 y 2022, detallando cargo y remuneración, exceptuando el nombre.

Los mencionados columnistas, sin embargo, incurren en una serie de imprecisiones, desconociendo los alcances del caso, la participación activa que ha tenido el municipio en esta materia, e incluso obviando –involuntariamente, imagino– información relevante para la construcción de dicha columna.

Si bien la Municipalidad de lo Barnechea no es parte en la causa, desde un inicio aportamos todos los antecedentes del caso, ratificando, además, que como municipio siempre hemos indicado que disponíamos de la información solicitada por el Sr. Lyon, y que la entrega parcial que se hizo fue siguiendo los criterios tanto del mismo Consejo como de Tribunales, cual es, de no haber autorización legal o del titular de la información, esta no puede ser divulgada.

De hecho, a partir del año 2024, después de haber obtenido el consentimiento de sus actuales colaboradores, Lo Barnechea Servicios publica en su sitio web la información del sueldo, nombre y cargo de estos referida al año en curso.

En este sentido, es importante nuevamente precisar que la entrega innominada de lo solicitado no obedeció a una decisión de este municipio, sino a la observancia de lo instruido tanto por el Consejo para la Transparencia como la Corte Suprema, en fallos recaídos en causas anteriores, en las que fue parte este municipio.

La Municipalidad de Lo Barnechea reconoce y comparte plenamente la importancia de la transparencia y disposición de la información, toda vez que es fuente indispensable para la eficacia del control ciudadano sobre las actuaciones de los órganos de la administración del Estado.

En razón de lo anterior, cabe informar que el viernes 31 de mayo oficiamos al Consejo para la Transparencia, comunicándole nuestra completa disposición a hacer entrega de lo ordenado en la sentencia y pidiéndoles que no recurran contra ella.