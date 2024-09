La lista de Luis

Lo cierto es que esta serie, estilo Netflix -se podría llamar El hombre detrás del poder-, de la que solo hemos conocido el primer capítulo, promete convertirse en la serie más truculenta de la política chilena, superando con creces a sus antecesoras MopGate, Penta, SQM y Convenios.

A medida que van pasando los días, se van agregando nuevas aristas a esta sórdida historia de las sombras del poder, de cómo funcionaba la trenza que conecta a la política, los tribunales, la iglesia -recordemos la defensa del cura O’Reilly- el espectáculo y el mundo de los negocios. Oficinas de prestamistas, funcionarios coimeados, peticiones de favores, fiscales recibiendo instrucciones, todo mezclado en un solo teléfono, en una sola lista de contactos. El del hoy preso en la cárcel Vip de Santiago, Luis Hermosilla.

Sin duda, la imagen del abogado esposado, cuando se retira de la sala de audiencias, quedará en nuestra retina histórica como un momento esperanzador para millones de chilenos que esperamos se destape por fin una olla de cuyo interior expele el olor más podrido de una sociedad. El de la corrupción, el de la trampa, el del dinero sucio. Yo no me alegro porque Hermosilla esté hoy preso. Pero me tranquiliza, porque creo que es una señal potente para los chilenos que estamos hartos de estas conductas que parecen aumentar en vez de disminuir en democracia. Pero es también una advertencia para quienes están involucrados en esta trama. Espero que la justicia haga su trabajo y demuestre que eso de caiga quien caiga, no es un solo un slogan.

También espero que esto no termine en clases de ética, ni en acuerdos extrajudiciales como el del raspado de la olla de Moreira, ni menos en que Hermosilla se convierta en el pato de la boda para pagar las culpas de todos, mientras los otros siguen haciendo de la suyas. El caso de Jaime Orpis es el mejor ejemplo de cuando un partido, la UDI, y la clase política dejan caer a uno para salvar al resto.

Pero vamos al capítulo que se agregó la semana pasada a la historia. Al investigado Andrés Chadwick, se sumó ahora el mediático y controvertido exfiscal Manuel Guerra, quien condujo el caso Penta -recordemos que modificó el delito de soborno de Délano y Lavín- y sobreseyó a Moreira. Los protagonistas pertenecían a la UDI y las esquirlas llegaron al presidente Sebastian Piñera. Pero, además, se conocieron los contactos y WhatsApp que el fiscal nacional y la fiscal a cargo del caso intercambiaron con Hermosilla. Esto por sí no constituye una falta o delito, pero en el contexto que estamos, se requiere de la máxima transparencia y aclaración a la brevedad.

Sin embargo, la arista más compleja la puso el abogado defensor del imputado, su hermano Juan Pablo. Convengamos que el presidente Boric cometió un error casi infantil al celebrar en un acto público la detención de Hermosilla. Primero porque no correspondía hacer un juicio de un caso en manos de otro poder del Estado, sino principalmente porque le entregó en bandeja una acción de contragolpe al hábil Juan Pablo Hermosilla. Como en una obra teatral previamente ensayada, el abogado aprovechó el error presidencial para subir al ring a La Moneda, e instalar una supuesta persecución política de manos de “su presidente” Boric. Recordó su pasado de izquierda, la participación de Luis en la Vicaría de la Solidaridad e incluso llegó a decir que había firmado por Convergencia Social, en una advertencia al problema de firmas con que Boric inscribió su lista.

Pero Juan Pablo no llegaría hasta ahí. Aprovechó el error no forzado de La Moneda para victimizarse y desplegar una amenaza colectiva nunca antes vista en la historia chilena, advirtiendo a jueces, ministros de corte y políticos de que estaban “prisioneros” del teléfono de Luis. No sé si el hermano menor de Hermosilla dimensionó la señal enviada, “sabemos demasiado, cuídense” y el costo que incluso para ellos como bufete de abogados puede tener su salida de madre. Más que preocuparnos de la muy poco estratégica reacción de algunos ministros y de la pelea entre Hermosilla y La Moneda, de fondo quedará en la retina este acting matonesco para intentar salpicar a todo el mundo, en la lógica de si yo caigo, caemos todos

Estoy convencido que este debería ser un punto de inflexión para la política chilena. Más bien, para la elite. Es la hora de devalar todas las aristas, todos los ilícitos y sus involucrados, así como todos aquellos mensajes que, aunque no sean constitutivos de delito, sí hayan quebrado la línea de la ética política y empresarial. Es la hora de hacer realidad el caiga quien caiga, porque nuestra política no resiste más estas prácticas gansteriles. A poco menos de dos meses de las elecciones, es la oportunidad también para que los chilenos castiguen con su voto a quienes forman parte de esos mismos círculos y que no voten por alguno de los alcaldes actuales investigados por corrupción, abuso y acoso sexual

La lista de Luis Hermosilla puede generar una catástrofe política, que por Dios que sería necesaria. Ojalá que los poderes fácticos -que ya conocemos- no logren bloquear las investigaciones, que no le pase nada a Luis Hermosilla -cuando estamos hablando de una mafia así, yo no descarto nada- y por supuesto, que quienes hoy sufren insomnio por haber sido parte del prestigioso círculo del abogado e intentan recordar en cuantos de los 700.000 mensajes de whatsapp -entregados por la fiscalía a la defensa-del teléfono del otrora hombre detrás del poder están mencionados, den la cara cuando los citen a declarar.

Y por supuesto, no puedo dejar de pedir disculpas por la comparación entre La Lista de Schindler, con que ironizo en el título de esta columna, y la Lista de Luis. Los que estuvieron en la primera, se salvaron de las garras del nazismo, los de la segunda, deben estar pensando en qué momento se creyeron que acceder al poder dependía de ser parte del círculo de nuestro Padrino chileno