Corredores de transporte: urgente desafío estratégico para el norte de Chile

No se trata de un corredor bioceánico, sino de varios complementarios e integrados (Función Gateway), para integrar una zona geoeconómica (hinterland), ampliando el área de influencia de sus puertos (heartland-teoría del corazón continental), como elementos fundamentales de su geopolítica y las estrategias de desarrollo territorial con perspectiva global. Cada corredor de transporte tiene diferentes especificidades: ferroviario, vial y aéreo, con requerimientos de normativa, infraestructura, logísticas y servicios públicos.

El proceso de globalización ha gatillado vertiginosas estrategias de desarrollo, para la integración y complementación económica. La emergencia de China, representa un cambio radical en estos procesos, en particular por su forma de copar territorios y construir alianzas políticas y comerciales de largo plazo. La reacción de las grandes potencias no se ha hecho esperar: EE.UU. compite en la construcción de otro megapuerto en el sur del Perú. Esto constituye un cambio en el equilibrio geopolítico y comercial, de sus cadenas logísticas, productivas y de servicios para la integración comercial y las relaciones internacionales.

Las consecuencias para la proyección de las ciudades-puerto del norte de Chile serán importantes, para bien o para mal, según como reaccionemos. Los puertos, los servicios del transporte y toda la logística asociada, constituyen un desafío clave para el desarrollo de nuestra Región. Llevamos muchas décadas hablando de los corredores, con escasos avances. Los millones de toneladas de carga no llegan a nuestras costas, con los países socios aún no logramos unir las dos puntas. ¿Cuál es la prioridad que le asignamos a los Corredores Bioceánicos? ¿Cómo desarrollaremos las plataformas logísticas, y dónde? ¿Qué rol jugarán las distintas comunas-puerto? ¿Estamos conscientes del impacto de los megapuertos de Perú, a corto y largo plazo?

Entretanto, Chile y su centralista élite, no muestran urgencia por un tema clave para el desarrollo de la Región norte. No hay respuesta estratégica y no hay una gobernanza que atienda esta emergencia. Son muy evidentes los desafíos de planificación y coordinación, la necesidad de una memoria técnica, de mirada prospectiva y estratégica, que ponga al norte de Chile como actor relevante, potenciando sus ventajas comparativas y competitivas, que derivan de su posición, emplazamiento, de su estabilidad política y jurídica, su capital humano, redes y tratados internacionales.

¿Estamos adecuadamente integrados en los Comités de Fronteras, en la orgánica empresarial, en la ZICO-SUR? Es muy importante esa coordinación de 71 Estados subnacionales, de 7 países y su Asamblea de Gobernadores (que se reúne en febrero). Entretanto se desarrolla un Proyecto con el BID, que ha dispuesto 600 mil dólares para definir la gobernanza; los desafíos de Infraestructura y Servicios de pasos fronterizos; infraestructura física y virtual; desarrollo productivo local y de las cadenas de valor y producción. ¿Están los intereses del norte de Chile adecuadamente cautelados en estos esfuerzos?

Para enfrentar estos desafíos se requiere una gobernanza, que traspase el horizonte de un Gobierno, identificada con los intereses de desarrollo regional. Esta debe ser la urgencia del Gobierno Regional de Antofagasta, de sus alcaldes, parlamentarios, la sociedad civil, los gremios industriales, las cámaras de comercio y turismo, las universidades. Anticipándonos para la adecuada implementación y funcionamiento de la llamada Triple Hélice en su función de HUB, articulador, coordinador y conmutador de voluntades y esfuerzos público-privados y de la sociedad civil. En este vertiginoso escenario geopolítico es urgente definir una Gobernanza. Ningún servicio ni funcionario está en condiciones de enfrentar solo el desafío.

Para la integración económica, las relaciones internacionales y la implementación de los corredores, se debe crear una Corporación Regional de Desarrollo, dependiente del GORE Antofagasta, regida por criterios de eficiencia, transparencia y pluralismo, así como con métricas muy claras, con diversidad, continuidad, identidad regional, que actúe como memoria técnica de estos proyectos, evitando la dispersión de esfuerzos e iniciativas, potenciando armónicamente los Pasos de Sico y Jama y todo el sistema que conforman los corredores de transporte. Ojalá la elite regional y nacional estén a la altura de estos desafíos. ¡Que así sea!

