General Soto en su momento más complejo se dirige a la tropa: “No podemos seguir por el camino de la mentira y el abuso de poder”

En medio de su momento más complejo, el general director de Carabineros, Hermes Soto, se dirigió este miércoles vía videoconferencia a los integrantes de la institución con un mensaje de 10 puntos a raíz del caso Catrillanca.

“Han sido días difíciles, desgastantes y muy complejos”, asume en su mensaje el jefe policial, cuestionado por el manejo de un caso que tiene a la institución convulsionada, por la seguidilla de bajas y renuncias en sus filas, incluyendo el general Christian Franzani, ex jefe nacional de Orden y Seguridad.

"He querido reunirme con todos ustedes para informarles acerca de los últimos acontecimientos en que se han vistos involucrados determinados integrantes de nuestras filas, lo que ha generado un tremendo daño a nuestra imagen y ha obligado a quien les habla, a adoptar drásticas y dolorosas medidas administrativas, principalmente, por responsabilidades de mando”, parte señalando el general.

En su mensaje, aludiendo a las primeras versiones entregadas por la institución respecto al deceso del joven comunero, Soto asumió que “una vez más, como ya nos ha ocurrido en varias ocasiones en nuestra historia reciente, el origen del cuestionamiento social se sustenta en una burda mentira, que pretendiendo ocultar presuntas falencias de un procedimiento policial rutinario, se transforma en una escalada de errores muy difíciles de explicar a la opinión pública".

En este sentido, añadió que “he tenido que ir a dar explicaciones al Congreso o al Palacio de La Moneda. Estoy cierto que son parte de mis obligaciones legales y no tengo problema alguno en asumirlas; pero ustedes comprenderán que, como profesionales que somos, no podemos seguir por el camino equivocado de la mentira, del abuso de poder, del uso innecesario de la fuerza y menos del empleo indiscriminado de las armas”.

Soto está en la mira de La Moneda, y si bien en palacio no hay planes de removerlo, su desempeño y sobre todo su liderazgo están cuestionados. En su mensaje, también se refirió al impacto del caso en la imagen de Carabineros, que tienen a la institución en su peor momento ante la opinión pública. De este modo, reforzó la idea de que la “institución ha sido herida en uno de sus pilares esenciales: en la credibilidad frente a la sociedad. Y lo ha sido, precisamente, por la actuación de algunos de los nuestros”.

Añadió que “nadie está contento con lo sucedido, ni yo y me imagino que tampoco ustedes. Sólo pueden estar felices aquellos que sistemáticamente utilizan los medios de comunicación y las redes sociales, para denostar nuestra profesión, porque representa el orden social y hay personas, habitantes de este país, que buscan socavar las instituciones fundamentales. Y a ellos, con este tipo de actuaciones, les estamos dando motivos para cumplir sus oscuros objetivos”.

Soto además intentó llevar tranquilidad al interior de las filas de la propia policía uniformada, donde sus enemigos internos se han reactivado por su capacidad de mando en este caso. De ahí la frase del punto 4 de su mensaje, donde plantea que “a pesar de esos cuestionamientos, a pesar de las mentiras y sus nefastas consecuencias, la Institución sigue funcionando con normalidad, porque ustedes, los nobles Carabineros, siguen cumpliendo con su deber, con mayor fuerza frente la adversidad”.

Respecto a las facultades de los uniformados, el jefe policial planteó que “nadie puede decirles mejor que la ley cuándo pueden detener, usar la fuerza y las armas que les entrega el Estado, para dar eficacia al derecho. Es la ley la que nos faculta”.

“También aprendimos desde nuestra formación, en Carabineros, que somos esencialmente obedientes y no deliberantes. Además, somos profesionales, jerarquizados y disciplinados. Somos un órgano del Estado de Chile, no somos autónomos ni independientes. Los llamo a no confundirse con estos conceptos. Los Carabineros de Chile, estamos sujetos a todas las disposiciones constitucionales y legales que regulan el funcionamiento del Estado de Chile. Ténganlo siempre muy presente, en todo momento y en todas sus actuaciones y conversaciones”, puntualizó.

Lea además: Hermes Soto sin línea de crédito