Hermes Soto sí era mentiroso: Ex GOPE imputado por crimen de Catrillanca asegura que hubo llamados del ex general director

El ex suboficial Patricio Sepúlveda, uno de los 4 integrantes de la patrulla del Comando Jungla dados de baja por el crimen de Camilo Catrillanca, insinuó la participación del ex general director de Carabineros, Hermes Soto, en la trama de declaraciones falsas que rodearon el asesinato del comunero mapuche.

En declaraciones a La Tercera, el ex GOPE relató los momentos posteriores al crimen, y reveló que el abogado Cristián Inostroza Quiñiñir “me manifestó que lo estaba llamando mi General Soto”. La versión contradice lo planteado por el ex jefe de la policía uniformada, quien descargó todas las responsabilidades en sus subalternos involucrados en los hechos, señalando que “ellos mintieron en todo momento".

La versión de Patricio Sepúlveda coincide además con las de otros ex GOPE dados de baja por el crimen, de que fueron conminados a mentir en este caso. “Las instrucciones fueron transmitidas por el abogado Inostroza, avaladas y ordenadas por el mayor Manuel Valdivieso”, contó. Cabe mencionar que Inostroza Quiñiñir ya no defiende a los involucrados y de hecho se encuentra imputado por obstrucción a la investigación dado que es sindicado como quien preparó las declaraciones falsas. Valdivieso era el jefe del GOPE de La Araucanía, y actualmente se encuentra trasladado a Talca.

"La orden era que dijéramos que fue un enfrentamiento"

De acuerdo a Sepúlveda, la orden era que “dijéramos que fue un enfrentamiento y se cruzó en la línea de fuego y que nosotros efectuamos sólo tiros disuasivos y nadie andaba con cámaras. Al escuchar, guardé silencio y acaté la orden. Alarcón les manifestó que dijéramos la verdad, que igual se iba a saber. Más tarde que temprano saldría la verdad, ahí fue cuando el mayor Valdivieso le decía a Alarcón “o te quieres ir preso”.

Consultado si escuchó alguna conversación o tuvo antecedentes respecto de si el abogado Inostroza había recibido instrucciones del Alto Mando, Sepúlveda respondió afirmativamente. “De todas las llamadas que recibía, en dos oportunidades cuando yo estaba hablando con él, me manifestó que lo estaba llamando mi General Soto. No recuerdo día ni hora. Hay otros que al parecer lo escucharon hablar, eso es lo que sé”, indicó.

El ex GOPE añade que si bien los 4 integrantes de la patrulla “nunca estuvimos de acuerdo” en montar esta versión falsa, finalmente “era una orden y las órdenes se cumplen”. “Nos encontrábamos en un estado de shock, ante un suceso traumático o aterrador y muy estresante, que nuestra mente nos impedía recapacitar, pensar, estábamos más bien bloqueados”, dijo.

“Fue un trágico accidente”

Respecto al crimen del comunero, afirmó que “fue un trágico accidente. Nunca se tuvo la intención herir o matar”.

“Se disparó porque se pensó que estaba amparo en la ley frente a la no detención del tractor, Hace un tiempo atrás un funcionario disparo a un Uber en el Aeropuerto. Todos lo apoyaron, hasta el Presidente de la República. El conductor del Uber no era sospechoso de nada. Aquí se trataba de un delito flagrante de robo de 3 vehículos, donde habían involucrado menores de edad. Nosotros sólo estábamos haciendo cumplir la ley, donde resultó una tragedia accidental, por eso creo que era necesario detener a las personas con la única finalidad de fiscalizarlo o detenerlo. Reitero se disparó a una zona baja del tractor, mis colegas no tuvieron la intención de herir y menos de matar”, indicó.

La grabación del video

El suboficial Sepúlveda, además es quien grabó con una cámara personal el operativo donde fue asesinado Catrillanca.

El registro permaneció oculto por varias semanas, y su defensa encabezada ahora por el abogado Javier Jara, recién entregó el miércoles pasado el video. El hecho terminó por precipitar la salida de Hermes Soto del mando de la institución.

“Siempre quise mostrarlas. No supe qué hacer. Estaba muy confundido y todo se complicó. Yo no tenía abogado, esa información no podía caer en manos de cualquier persona. La entregué en el momento en que logramos encontrar un abogado defensor. Mi abogado en ese momento las vio y pidió estudiarlas antes de tomar cualquier decisión. Por motivos ya sabidos, mi abogado de ese entonces (Cristián Inostroza Quiñiñir) renunció al caso y nuevamente quedé sin abogado defensor. Cuando el actual abogado tomó el caso, dijo que debíamos decirle toda la verdad y le conté de esta grabación. Igualmente pidió revisarlas y posteriormente las hizo llegar a la Fiscalía, donde el fiscal me citó el mismo día a declarar”.