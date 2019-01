Disparo en los pies de Piñera: transversal crítica a nombramiento de Fernanda Bachelet como agregada comercial en Nueva York

Desde los partidos de gobierno hasta la oposición se han multiplicado las críticas por el caso de Fernanda Bachelet Coto, la joven agregada comercial en Nueva York que con sólo 27 años fue designada en el apetecido cargo en la Gran Manzana.

Pero más allá de su falta de experiencia, la gota que rebalsó el vaso fue el aumento de sueldo que experimentó la ingeniera comercial quien en tan sólo 4 meses pasó de ganar US$ 12.600 ($8.794.800) a US$ 14.900 ($10.400.200), y con un contrato hasta el 16 de octubre del año 2023.

La polémica generada por el caso ha generado resquemores incluso en las filas del oficialismo. De hecho, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, sostuvo que “no sé si es un error o no, pero creo que el ideal en esos cargos es que haya gente con mucha experiencia y que en su currículum no quede ninguna duda de por qué están designados”.

Y aun cuando aclaró que “en términos estrictos no es nepotismo porque no es familiar de nadie en el Ejecutivo", el timonel RN fue enfático en señalar que “si usted me pregunta por el nombramiento, yo no lo habría hecho”.

Por su parte, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida mostró todo su enojo en Twitter: “Impresentable la designación de Fernanda Bachelet como la agregada comercial de Chile en USA. Muy mal el Gobierno!”.

El caso ha sido analizado incluso en círculos empresariales. Consultado en CNN Chile, donde abordó el tema de la modernización del Estado, el presidente de la Sofofa Bernardo Larraín opinó que “tiene que haber mecanismos a través de concursos públicos, ojalá que las mejores personas tuvieran incentivos para postular a esos cargos públicos”.

La agregada comercial es hija del empresario Ricardo Bachelet Artigues, amigo de juventud del actual Presidente Sebastián Piñera, antiguo socio en CMB Inversiones y algunos otros proyectos inmobiliarios.

Informe de Cancillería

En cuanto a acciones concretas, hasta el ministerio de Relaciones Exteriores llegó esta mañana la diputada RD Catalina Pérez para exigir “un informe respecto criterios a los políticos, técnicos y de idoneidad en la designación de Fernanda Bachelet”. Y si éstos no se cumplen “solicitar la salida de Fernanda Bachelet del cargo”, indicó.

La parlamentaria y candidata a la presidencia de la colectividad señaló que "estamos al parecer ante un nuevo caso de nepotismo y de tráfico de influencias. Creemos que casos como éste no pueden volver a repetirse".

En redes sociales, la oposición ha dejado ver toda su molestia. El diputado socialista Leonardo Soto señaló que la “designación de esta recién titulada, sin concurso y con sueldo millonario, es el símbolo de la “pitutocracia”, de la preferencia x la “cuna” y clase social y no por el mérito”. El parlamentario fue más allá y calificó su nombramiento como “una patada en la güata a miles de profesionales mejor calificados. Inaceptable”.

A su turno, el senador y ex candidato presidencial de la ex Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, sostuvo que “la captura del Estado, "pitutos" y designaciones sin méritos -como la de Fernanda Bachelet- le hacen mal al país. Lamentablemente, son pecados transversales y este Gobierno, que prometió erradicar esa mala práctica, incurre una y otra vez en ella”.

Por su parte, el presidente de RD Rodrigo Echecopar cuestionó a los socios de coalición de Gobierno a dar explicaciones: “¿Ya salió @evopoli y @felipekast a cuestionar la designación de Fernanda Bachelet con un sueldo de casi 11 millones como agregada comercial? ¿O este también sería una "excepción" que se le permite al Presidente Piñera?”.

Su alusión apunta directamente al senador Felipe Kast, quien anunció en vivo durante el cambio de mando que enviaría un proyecto de ley “donde se prohíban los familiares de los parlamentarios y de los ministros en cargos públicos designados a dedo”. Sin embargo, en ese momento la periodista de Canal 13 Constanza Santa María le hizo ver que el Gobierno "ya está partiendo mal", dado que se encuentra Andrés Chadwick, primo del Presidente quien además –en ese momento- tenía a dos de sus hijos con puestos en la administración. Ante esto, Kast retrocedió y dijo que "en el caso del Presidente puede haber una excepción".