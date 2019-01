ITS, los ecoterroristas que se adjudicaron el ataque a Landerretche y la explosión en paradero del Transantiago

“Sobre-bomba causa el caos: ¡Fue ITS!”. Con este mensaje publicado en internet, el grupo autodenominado como ecoterrorista "Individualistas Tendientes a lo Salvaje" asumió la autoría de la explosión en un paradero del Transantiago de este viernes.

Se trata del mismo colectivo que se adjudicó el ataque al ex vicepresidente ejecutivo de Codelco Oscar Landerretche, quien recibió un paquete sospechoso en su domicilio el 13 de noviembre de 2017, en una acción que dejó al economista con heridas leves.

Sin embargo, las autoridades en terreno se tomaron con cautela el mensaje del grupo. En los primeros momentos tras el episodio, tanto la intendenta metropolitana Karla Rubilar como Carabineros dijeron que no hay información oficial hasta el momento, y aclararon que en el lugar no se encontraron panfletos alusivos.

"Nosotros no tenemos claridad de que ese comunicado sea real. No tenemos información oficial", dijo la jefa del gobierno regional.

Por su parte la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, también optó por la misma línea, señalando que “sindicarse uno mismo como responsable de algo no es suficiente. Tenemos que esperar el resultado de la investigación”.

En la Fiscalía Metropolitana Sur, que está a cargo de las indagatorias, tampoco entraron en especulaciones. “Desconozco mayores antecedentes, estamos en totas las líneas investigativas”, dijo escueta la fiscal Claudia Cañas.

La explosión registrada a las 11:45 horas se activó cuando una de las personas –el ciudadano venezolano Rolando Torres- que estaba en el paradero junto a su esposa- tomó el bolso donde se encontraba el paquete. Su cónyuge Magali del Carmen Valle Brito recibió la peor parte y fue internada en condición grave en la Posta Central. Otras 3 personas resultaron con lesiones y fueron derivadas a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Los antecedentes de un grupo autodenominado "Individuales Tendiendo a lo Salvaje" (ITS) se remontan a 2011, cuando un colectivo del mismo nombre comenzó una serie de ataques ecoterroristas en México, desde bombas electromagnéticas enviadas a varias instituciones de investigación de todo el país, hasta el asesinato de un investigador del Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM

En Chile se estrenaron en 2017, con el incidente de Landerretche. En su mensaje de reivindicación de ese momento, el grupo asumió la acción señalando que busca “vengar” la “devastación de la tierra” y apuntaron a Codelco por ser “una (sino la mayor) empresa minera del mundo, encargada de devastar la Tierra por décadas, encargada de robar sus minerales”.

Sin embargo, el economista nunca dio mucho crédito a estas versiones. “Es posible que exista un grupo raro de gente desquiciada, pero también es posible que todo sea una fachada”, declaraba tras el ataque. Es más, su tesis era que “el ataque obedeció a las medidas adoptadas bajo su administración para reducir los contratos vía asignación directa, que han hecho que "gente pierda mucha plata, cientos de millones de dólares”.

Ahora, en su reaparición pública, antes del explosivo en el paradero del Transantiago, ITS asegura que intentó la instalación de otro artefacto explosivo en uno de los nuevos buses eléctricos de la línea 508 de Metbus.

En un comunicado publicado el 1 de enero, sostuvieron que “la empresa de buses del Transantiago Metbus y Enel X, trajeron a estas tierras del sur 100 buses eléctricos de la marca China BYD, con la excusa del progreso. Estos tarados y los borregos que lo ocupan no logran entender que no hay un mañana, el progreso no existe, solo es una ilusión que esconde una esclavitud más. La humanidad avanza irremediablemente a una segura destrucción, a la que solo sobrevivirá la naturaleza”. Pero la acción resultó fallida.