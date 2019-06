Presidente de la Cámara desafía a Piñera a ampliar agenda de reformas institucionales

“Si el Presidente recoge el guante y asume lo que hemos venido diciendo en repetidas ocasiones, que es necesario fortalecer y poner al día la institucionalidad pública, bienvenido el debate, estamos más que disponibles, pero para abordarlo de una manera global, no parcial”, afirmó hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, sobre el anuncio del Presidente Piñera de que presentará una reforma para reducir el número de parlamentarios de 155 a 120 diputados y de 50 a 40 senadores.

“Este tema no se enfrenta con pequeños proyectos que apenas tocan particularidades del problema. Enfrentemos esto de fondo, por ejemplo cuál va a ser el sistema político que nos debería regir y no este hiperpresidencialismo exacerbado. ¿Vamos a hacer un equilibrio con una suerte de primer ministro por ejemplo? ¿vamos a mantener un periodo de gobierno de cuatro años que ya queda claro que no es suficiente ni alcanza para que los gobiernos se instalen y no tengan que preparar la salida sin que les quede tiempo para gobernar, legislar o hacer grandes reformas?”, manifestó el parlamentario DC.

El titular de la Cámara hizo hincapié también en que “debemos revisar los alcances del Tribunal Constitucional, que hoy día parece más un tribunal político que exclusivamente jurídico, hay que revisar cómo podemos hacer más eficiente y eficaz el Congreso. ¿Vamos a trabajar sobre el mismo congreso bicameral o a alguien se le ocurre que pudiéramos ser unicameral, más allá de pensar en la sola y simple reducción de los parlamentarios? Tal vez sea parte de la solución pero no podemos pensar que esa sea “la” solución, porque eso más bien huele a volver al sistema binominal y creo que no están los tiempos para eso”.

Pérdida de confianza en el Gobierno

Respecto a los dichos del Presidente Piñera que ponen en entredicho el acuerdo con la DC de que un ente público administre el 4% de cotización adicional para avanzar en el proyecto de reforma a las pensiones, el diputado Flores expresó que “me quedo con una sensación de que, por error del Presidente o la razón que fuere, no nos han dicho la verdad. Con esto hay una pérdida de confianza en lo que había sido un acuerdo súper claro y que va a costar recuperar”.

“Soy partidario de los acuerdos, eso está en mi ADN y en mi formación, creo que aprobar la idea de legislar fue lo correcto, pero el Gobierno tiene que conversar y hacer un buen trabajo pre-legislativo. No sé si la DC va a tener el ánimo de sentarse nuevamente a la mesa con la misma disposición”.