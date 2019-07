Asociaciones de funcionarios exigen explicaciones al MOP por diligencia de la PDI: “Los hechos son graves e inusuales”

A través de una declaración pública, asociaciones de funcionarios de la Dirección General de Aguas y del Ministerio de Obras Públicas pidieron explicaciones a las autoridades de la cartera respecto a la diligencia desarrollada por efectivos de la Policía de Investigaciones el pasado 1 de julio en dependencias de la DGA.

En su la declaración, los funcionarios señalan que según “información entregada por funcionarios de la DGA dan cuenta que el día 1° de julio habrían sido incautados los computadores del Sr. Director General de Aguas, Sr. Oscar Cristi Marfil; del Sr. Sub Director General de Aguas, el Sr. Juan José Crocco Carrera; del Jefe de la División Legal de dicha Dirección General, Sr. Luis Ulloa Martínez, y además de una Jefatura de Departamento”.

La declaración firmada por Anfudga (Asociación Nacional de Funcionarios de la DGA), la ANIOP (Asociación Nacional de Ingenieros de Obras Públicas) y la AN (Asociación Nacional de Abogados del MOP) señala que “los hechos acontecidos son suficientemente graves e inusuales en nuestro Ministerio, como asimismo las razones que habrían motivado el actuar de la Policía de Investigaciones, “prevaricación administrativa y eventual tráfico de influencias,” en la tramitación de un recurso de una empresa minera”.

De acuerdo a lo publicado por El Mostrador, la diligencia de la Policía de Investigaciones se produjo en las oficinas de la Dirección General de Aguas del Nivel Central, en el marco de una investigación relativa al proyecto de continuidad operacional de la faena minera Atacama Kozán, compañía minera formada por la empresa japonesa Nittetsu Mining Co. y el Grupo Errázuriz.

Por eso, los funcionarios lamentaron que las autoridades no hayan transparentado lo sucedido. “Nos parece anómalo y preocupante, que las autoridades del MOP no informen de estos hechos a los funcionarios de la DGA en particular y en general a todos los funcionarios del MOP”, indicaron.

“El Sr. Director General de Aguas no ha emitido ningún pronunciamiento escrito ni ha informado públicamente a los funcionarios de su repartición sobre estos hechos, a la fecha de redacción de la presente Minuta. Por otro lado, no se ha tenido conocimiento de que las autoridades superiores del MOP, Ministro ni Subsecretario de Obras Públicas, hayan informado públicamente a los funcionarios del MOP sobre los graves hechos antes indicados”, sostienen las asociaciones de funcionarios.

Consultado el Ministerio de Obras Públicas por El Mostrador al respecto, se informó que “hay una investigación en curso, de un organismo autónomo, en la cual estamos colaborando y entregaremos todos los antecedentes que se nos pidan”.