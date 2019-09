Ministro Walker no descarta alza de precios en frutas y verduras producto de la sequía

El Ministerio de Agricultura reconoció este miércoles que, como consecuencia de la sequía que afecta al país, los precios de la carne, frutas y verduras podrían tener un alza.

Si bien en un principio el ministro de Agricultura, Antonio Walker, descartó que la sequía impactara los valores de dichos productos, al menos durante agosto y septiembre, este miércoles admitió que ello podría ocurrir en los próximos meses.

"Dijimos que no íbamos a tener alzas de precios en agosto y septiembre. No la hemos tenido. No podemos descartar nada, pero pensamos que no vamos a tener alzas de precios en la fruta, porque tenemos 350 mil hectáreas de frutales en Chile, tenemos un abastecimiento de carne muy importante, y en las hortalizas y verduras, creemos que en el corto plazo no vamos a tener alzas de precios", sostuvo Walker.

Mesas de trabajo

Por otra parte, los ministerios de Interior, Agricultura y Obras Públicas, se reunieron con los intendentes de las seis regiones en las que se ha decretado zona de emergencia agrícola por escasez hídrica: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

En el encuentro se anunciaron tres mesas de trabajo, una nacional encabezada por el Presidente Sebastián Piñera, una interministerial con seis carteras y una regional, que concretarán las autoridades locales.

Además, el ministro Walker anunció que los ex Presidentes serán convocados por Sebastián Piñera para que formen parte de la mesa de unidad nacional.

"Estamos conformando tres mesas: Una mesa regional, presidida por el intendente que hoy se lanza, una mesa interministerial con seis ministerios, presidida por el ministro Moreno, y una mesa de acuerdo nacional, para tratar el tema del agua como un tema de Estado", dijo el secretario de Estado.

"En esa mesa, que se va formar en los próximos días o semanas, y que la va a conformar el Presidente, queremos que esté todo Chile representado ahí, tanto los ex Presidentes, senadores de gobierno y oposición, diputados de gobierno y oposición, académicos, expertos, gremios, confederaciones campesinas", agregó.