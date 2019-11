Van Rysselberghe por nueva Constitución: "Lo máximo que podemos avanzar es hasta el congreso constituyente"

Luego que el Gobierno de Sebastián Piñera se abriera a la posibilidad de una nueva Constitución -a través de un congreso constituyente- diversas voces de Chile Vamos se han manifestado a favor y en contra.

Precisamente, una de las que puso reparos fue la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien condicionó su apoyo a una nueva Carta Magna al mecanismo que se escoja para elaborarla.

"Es un tema que tenemos que conversar institucionalmente, pero lo que yo he podido testear dentro de los dirigentes de la UDI es que nosotros lo máximo que podemos avanzar es hasta el Congreso constituyente. Es decir, generar los cambios dentro de la institucionalidad vigente", dijo van Rysselberghe a La Tercera.

La senadora agregó que "tenemos que cuidar la institucionalidad. El Congreso de hoy es distinto al que había antes: se acabó el sistema binominal, están todas las fuerzas representadas y, por tanto, seguir debilitando uno de los poderes del Estado, más allá de que a uno le guste o no, me parece que es un error".

Finalmente, la timonel gremialista criticó la actitud de la oposición de querer imponer el mecanismo de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución. "Acá decían que ellos (la oposición) no se iban a juntar mientras no se hablara de una nueva Constitución. Ok, listo. Ahora si, además, quieren imponer el mecanismo, me parece un poquito too much (demasiado)".