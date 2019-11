Desbordes emplaza al Gobierno con nuevo plazo: dos semanas para solucionar demandas sociales

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ha sido uno de los dirigentes políticos que ha comprendido que los temas que han marcado el estallido social deben ser abordados con sentido de urgencia. Ya lo hizo la semana pasada, cuando puso presión para resolver en 24 ó 48 horas el acuerdo constitucional. Ahora, advirtió que “hay que llegar a acuerdos importantes en temas sociales en un máximo de dos semanas”.

“Lo que se avanzó (con el acuerdo constitucional) es una parte, porque falta mucho más todavía. Nadie puede pretender que con lo que acordamos el viernes, la ciudadanía deje de pedirnos, de manifestarse. Yo espero que la Constitución se apruebe, pero va a estar en dos años más, pero obviamente las demandas sociales más importantes no pueden esperar dos años. El cambio de la Constitución está lejos de ser la solución”, indicó.

Ene se sentido, el presidente de Renovación Nacional planteó que es hora de que el Gobierno y los políticos resuelvan los problemas. “Basta ya de esconderse bajo las polleras de los carabineros y militares”, indicó, añadiendo que “la solución no la tienen por qué dar los militares ni los Carabineros, la pega es nuestra, de los que estamos en política”.

“Si no hacemos los cambios porque creemos que hay que estar cuidando la billetera permanentemente, en seis meses más ni siquiera van a tener tiempo para arrepentirse, porque no van a ser los dueños de la billetera fiscal”, advirtió el parlamentario en Radio La Clave.

“Ojalá las marchas terminen mañana, pero con soluciones”

Desbordes también aclaró sus dichos respecto a que la gente “se mantenga movilizada”, que ha concitado críticas en parte del oficialismo.

“Yo no estoy llamando a las marchas como han querido caricaturizarme, pero si la gente no está alerta, muchos, sobre todo en mi sector, no van a hacer los cambios”, afirmó, añadiendo que “una manifestación pacífica es más fuerte que quemar una iglesia”.

“Ojalá las marchas terminen mañana, pero con soluciones porque si no terminan con soluciones de fondo, esto va a explotar en seis meses más, un año más”, precisó.

El timonel RN también llamó la atención sobre el rol que deben cumplir el sector empresarial. "Para solucionar todo, el sector privado tiene que hacer un esfuerzo también (…) Las AFP no puede seguir con utilidades de $500 millones de dólares".

El rol de Carabineros

Respecto al actuar de Carabineros, Desbordes afirmó que “efectivamente ha habido casos evidentes de carabineros que se salieron del marco legal y cometieron delitos, y es bueno tener presente que, hasta el minuto, los carabineros formalizados es por denuncias de la propia institución. Es la institución la que los puso a disposición de la Fiscalía”.

“Tengo contacto permanente con suboficiales, con oficiales activos. Nunca he perdido el vínculo con la institución. ¿Cómo lo ven ellos? La verdad es que no soy vocero, pero es evidente que la enorme mayoría está haciendo un esfuerzo en el límite de sus capacidades”, añadió.

“Pero también hay que reconocer la situación en la que está Carabineros hoy día, que no justifica lo otro en lo absoluto. Hoy Carabineros está con 1.500 Carabineros heridos y un par de centenares que no van a volver a trabajar en la vida porque están con lesiones gravísimas invalidantes. No es Carabineros el que tiene que solucionar esta crisis social. Lo único que quiere Carabineros es que nosotros hagamos la pega y que ellos vuelvan a sus actividades normales”, finalizó.