Diputados de Chile Vamos piden sesión especial por boicot a la PSU y renuncia de Vivaldi

Tras las centenares de denuncias de estudiantes, a raíz los problemas que tuvieron para rendir la PSU, en particular aquellos que quedaron sin poder realizar el examen de Historia, los diputados de Chile Vamos Diego Schalper (RN), Paulina Núñez (RN), Sergio Bobadilla (UDI), María José Hoffmann (UDI) y Andrés Molina (Evópoli), anunciaron que solicitarán una sesión especial a raíz del boicot que sufrió la PSU, a comienzos de mes y solicitaron la renuncia del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Al respecto, el diputado Schalper explicó que a la instancia se citará al rector Ennio Vivaldi, a la directora del Demre Leonor Varas, al vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, y representantes del Ministerio de Educación “para que nos expliquen qué vamos a hacer para hacernos cargo del bochorno de la PSU”.

“Aquí hay muchos estudiantes que han planteado su preocupación por la prueba de Historia. La respuesta no puede ser que no se puede rendir y por lo tanto le vamos a exigir a la Universidad de Chile que esté a la altura de las circunstancias y que les dé respuesta a los estudiantes de Chile. Hemos abierto un portal que se llama www.denunciapsu.cl el que ya tiene mas de 500 denuncias de distintos estudiantes de todo el país y no le vamos a aceptar al señor Vivaldi que esté escondido porque la verdad, queremos que dé la cara”, anunció el legislador RN.

Por su parte, Paulina Núñez calificó lo ocurrido con la prueba como “una injusticia”, especialmente para los jóvenes que se prepararon para poder rendir el test de Historia y anunció que se solicitará al Demre que se considere dar este examen junto con los otros, “y así no darle una solución que es un parche de poder contemplar el puntaje mayor dentro de las otras pruebas”.

Mientras que la jefa de bancada gremialista María José Hoffmann, explicó que el objetivo fundamental de la iniciativa es saber si es que el Demre y el Cruch “van a tener la suficiente valentía para dar todos los resguardos y garantías para quienes van a rendir la PSU a fin de mes”.

Asimismo, reveló “la frustración que sienten hoy día miles de estudiantes” y explicó que desde Chile Vamos “queremos y debemos ponernos del lado de las familias”.

“Queremos generar el más amplio apoyo a todas aquellas medidas que garanticen que se pueda rendir la prueba. Si eso significa ser resguardados por fuerzas militares, tendrá que ser así. Es una decisión que van a tener que tomar con responsabilidad y pedimos que ojalá les deje de temblar la mano ante los violentistas", solicitó.

Renuncia y explicaciones por ACAB

En tanto, el diputado Sergio Bobadilla responsabilizó directamente al Cruch y en particular al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi por lo ocurrido con la PSU y lo llamó a presentar su renuncia.

“Creemos que el rector de la Universidad de Chile no puede mirar para el lado. Es uno de los grandes responsables, incluso marchó junto a los estudiantes exigiendo sus derechos. Pero estos deben ser para todos. (...) Él debe dar explicaciones y es más, creo que debiese dar un paso al costado por no estar a la altura de las circunstancias", aseveró el legislador UDI.

En ese sentido, el diputado Andrés Molina, manifestó que Vivaldi no sólo tiene que dar explicaciones por lo ocurrido con la PSU, sino que también “respecto a una escuela de guerrilla que tenía instalada dentro de la universidad llamada ACAB”.

“Hemos visto Chile entero rayado con esta sigla y que significa ‘todos los policías son bastardos’. Queremos que nos responda cómo y por qué se ocupan recursos públicos para instalar este tipo de escuelas”, aseveró el parlamentario de Evópoli.

Por último, el diputado Schalper pidió que la sesión especial sea realizada mañana miércoles en la tarde.

”Yo le pediría a la Mesa de la Cámara que dispongamos la urgencia para esto. Éste es un tema que tiene que quedar resuelto lo antes posible y son muchas las familias que necesitan una respuesta contundente, y no un acuerdo entre gallos y medianoche, que nadie sabe muy bien cuál es su contenido”, finalizó.