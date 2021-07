La arista que complica al constituyente Rodrigo Logan: está formalizado por contrato falso para cobrar indemnización de $30 millones

Una arista, hasta ahora desconocida, salpica al constituyente electo como independiente Rodrigo Logan, pues se reveló que durante su campaña para ocupar uno de los 155 escaños, era investigado y acusado por la Fiscalía por la falsificación de un contrato de trabajo.

Según reporta el sitio Interferencia, el abogado fue formalizado por aquel delito y durante este martes sostendrá una nueva audiencia para encontrar una salida alternativa con la contraparte que lo denuncia.

El citado sitio accedió a la carpeta investigativa, revelando que, por orden de Fiscalía, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) analizaron dos contratos idénticos. En uno había una clausula que obligaba a pagar una millonaria indemnización, la que no estaba en el otro no. Precisamente el que no contenía esta indemnización correspondía al acuerdo para la prestación del servicio de administrador de edificio entre el abogado Rodrigo Logan, y la Comunidad Alto Mapocho, mientras que el otro -el que la contenía- era falso.

“El estudio de la signatura dubitada del ‘Presidente edificio Comunidad Alto Mapocho’ se constataron disconformidades caligráficas en el recorrido de líneas, irradiación de ciertos trazos, puntos de ataque y término de grammas, cantidad de momentos gráficos en que se ejecutaron ciertos movimientos y en el dibujo particular de signos constitutivos de las firmas”, dice el informe de la PDI, que concluye que se establece la falsificación de una firma, la del presidente de la Comunidad Alto Mapocho, siendo un contrato que no tuvo nunca la aprobación de la administración del edificio ubicado en Santiago Centro.

El documento falso fue presentado por el abogado ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, cuando se querelló en contra de la Comunidad Alto Mapocho por supuestamente incumplir una cláusula contenida en el contrato periciado por la PDI, la que no existía en el contrato original. La indemnización era equivalente a “sesenta cánones de honorarios mensuales”, lo que correspondía al pago de $30.470.340 a Logan.

Interferencia se contactó con Logan, quien explicó que él no confeccionó el contrato falsificado, sino que éste se lo habría pasado un vecino y que la arista civil de su caso, si bien fue desfavorable a sus intereses, desestimó su querella no por la entrega del contrato falso, sino porque la Comunidad Alto Mapocho solicitó la prescripción de la demanda.

Lea el informe de la PDI.