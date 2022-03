Corte Marcial le mueve el piso a ministra Rutherford y permite que General (r) Martínez declare en su domicilio

La Corte Marcial acogió parcialmente en fallo dividido el recurso de amparo presentado por el excomandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez, quien renunció al cargo tras ser citado a declarar en calidad de inculpado por la ministra en visita Romy Rutherford, en el marco de la arista "Pasajes y Fletes" del Milicogate.

El general (r) fue citado a declarar para el jueves pasado en las oficinas de Rutherford. Sin embargo, Martínez no asistió. Entonces, su abogado Juan Carlos Manríquez presentó un recurso para que el excomandante en jefe fuera citado a declarar en su hogar, ubicado en el barrio de Lo Curro.

En concreto, la Corte Marcial acogió la posibilidad que Martínez declare en su hogar. "Esta corte difiere de la justificación que entrega la ministra, por cuanto no toma en cuenta el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, referido a que las autoridades que se mencionan en dicha norma, aplicable en materia de justicia militar, pueden declarar en su domicilio o en el lugar que designen", señala la resolución.

Sin embargo, la Corte no acogió la solicitud de Manríquez para que no se dicte una eventual orden de detención contra Martínez, por no asistir a declarar el jueves pasado.

Tampoco acogieron que el general (r) comparezca ante Rutherford en compañía de su abogado.

Recordemos que Martínez anunció su renuncia a la comandancia en jefe del Ejército el miércoles pasado, en medio de la cuenta pública de la institución castrense, un día antes de ser citado a declarar.

En su reemplazo, el Presidente Sebastián Piñera designó al general Rodrigo Ventura, quien estará en el cargo hasta el 9 de marzo, cuando asumirá Javier Iturriaga.