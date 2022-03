General Martínez renuncia a la comandancia en Jefe del Ejército a un día de que declare en calidad de inculpado ante jueza Rutherford

Para este 3 de marzo, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford había citado a declarar al comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, en calidad de inculpado en el marco de la arista "Pasajes y Fletes" de la investigación por fraude en la institución castrense. El hecho iba a ser inédito debido a la posibilidad de que un comandante en jefe en ejercicio pudiera quedar detenido. Hablamos en pasado porque este miércoles, y a un día de su citación, Martínez presentó su renuncia oficial al cargo.

Durante su cuenta pública ante la rama de las Fuerza Armadas, el timonel del Ejército señaló que "comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informado a su excelencia en la tarde de ayer".

"Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado que nunca he estado ni estaré sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley", añadió Martínez.

"He servido a esta noble institución por 46 años y muy lejos en mí está el que por el respeto a los miles de hombres y mujeres que sirven a Chile desde sus filas, causarles inconvenientes o que se vea de algún modo afectada por una situación que afecta a su comandante en jefe”, señaló Martínez.

“Es por lo anterior y pese a que debería contar con la presunción de inocencia, de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informada a Su Excelencia la tarde del día de ayer”, agregó.

!Manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones, siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución”, agregó.

“Y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en la instancias judiciales que así correspondan”, sentenció.



De esta forma, Martínez se convirtió en el primer comandante en jefe activo del Ejército en presentar su renuncia en casi medio siglo, ya que la última vez que había ocurrido, el entonces general Carlos Prats renunció a su cargo para integrarse al gabinete del Presidente Salvador Allende.

Por la causa que investiga la ministra Rutherford, ya han sido procesados tres ex comandantes en jefe del Ejército: Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Óscar Izurieta.