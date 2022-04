Pablo Correa renuncia a la vicepresidencia de Banco Estado tras casi 4 años en el cargo

Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado, renunció a su cargo tras estar casi cuatro años en la testera de la institución, la que se hará efectiva el día de mañana.

En su despedida, Correa no ocultó su emoción y señaló que "haber tenido la oportunidad y honor de contribuir a la historia de BancoEstado. Ha sido una de las experiencias más maravillosas que me ha regalado la vida. Me voy contento".

Pablo Correa se encontraba desempeñando el cargo de presidente (s) de la entidad según la Ley Orgánica de BancoEstado. Tras su renuncia, Juan Cooper, asumirá su cargo.

Gestión de Correa

Entre los hitos que marcó el futuro exvicepresidente de Banco Estado se encuentran los acuerdos que la entidad logró con empresas financieras tecnológicas, con miras a reforzar los estándares de ciberseguridad y proteger así a sus clientes.

A su vez, la institución se convirtió en el primer banco público del mundo en formar parte de la campaña Race to Zero, del Programa de Cambio Climático de las Naciones Unidas.

"Hay una mística que se respira en cada sucursal, áreas centrales y filiales, y eso contagia y hace aún más plena la labor diaria. Les agradezco enormemente todo el cariño, amistad y colaboración que me brindaron en estos años", cerró Correa.