Proyecto del 2 de mayo feriado se cae por semana distrital de los diputados

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Héctor Barría, impulsor de la propuesta que buscaba declarar el dos de mayo feriado -el 1 de mayo cae domingo- indicó esta jornada que el proyecto no podrá votarse a tiempo, puesto que no se percató que la semana que viene los parlamentarios deben estar en sus días distrital.

El parlamentario acusó "pagar el noviciado" por desconocer los tiempos legislativos. La idea era establecer el lunes 2 de mayo como feriado, puesto que el primero de mayo -día del trabajador- cae domingo.

Barría argumentó en su momento que esta iniciativa tenía como finalidad ayudar al mundo trabajador, además de implementar un impacto positivo en el mundo del turismo al tratarse de un fin de semana largo.

En su momento el falangista declaró que "no podemos dejar pasar de lago elementos fundamentales de la relación laboral como son los trabajadores".

Asimismo, agregó que "pero también gana uno de los sectores más afectados de la economía por la pandemia, como son la gastronomía, de restorán y del turismo. Un feriado largo compromete a las familias a salir a diferentes localidades de nuestra región de Los Lagos"

No prospera posibilidad de que sea feriado el lunes 2 de mayo; no prospera el Quinto Retiro.

Próxima semana es de gestion en los distritos, no hay sesión ni votaciones en la Camara de Diputados.

Lo intentamos, esta vez no se pudo !

