Francisco Orrego, el "prófugo de la justicia" que se pasea libremente por medios de comunicación defendiendo a las AFP

Que la justicia chilena no tenga una valoración importante en la ciudadanía explica la profundidad de la crisis que afecta a las instituciones, especialmente cuando se trata de personas influyentes o bien contactadas.

Uno de esos casos, desconocidos hasta ahora, es el del conocido abogado Francisco Javier Orrego Gutiérrez, vicepresidente de la mesa directiva de Renovación Nacional, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, pese a que es panelista regular en el programa de debate político llamado Sin Filtros, a lo que suma distintas incursiones en otros destacados programas de conversación como los matinales, en los que se le ha visto defender con fervor la propiedad privada de los fondos de pensiones, así como la idoneidad de las AFP para gestionarlos.

¿De qué se trata? De un choque en estado de ebriedad protagonizado por el abogado en la autopista Costanera Norte el 19 de septiembre de 2020, según indica una denuncia ingresada el 31 de marzo de 2021, con Rol Único Causa 2000994042-2, hecho por el que se fijó fecha de audiencia de formalización para día 15 de junio de 2021 en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

La no comparecencia del defensor de las AFP obligó a fijar una nueva audiencia -bajo apercibimiento de arresto decretado el 31 de agosto por la jueza Marlys Welsch- para el 7 de diciembre de 2021. El fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Álvaro Pérez Galleguillos, formalizaría cargos al militante de Renovación Nacional por el delito de cuasidelito de lesiones graves, en grado de consumado, en contra de un vecino de la comuna de Cerro Navia. Orrego, quien a la fecha ni siquiera tenía licencia de conducir, nuevamente se abstuvo de comparecer en la audiencia, por lo que el magistrado Daniel Aravena Pérez dictó una orden de detención en su contra. Durante todo ese período en rebeldía, fue un furioso activista contra la Convención Constitucional, a través del movimiento con mi Plata No.

El 10 de enero de 2022, en horas de la tarde, dos detectives de la Policía de Investigaciones se apersonaron, con la respectiva orden de detención, en el domicilio de Orrego situado en un céntrico departamento de Santiago. La diligencia no cumplió con su objetivo. Según explicó el conserje del edificio a los detectives, el abogado simplemente no residía en ese lugar. No obstante, todos los registros consultados por la policía civil indicaban que se encontraba dentro del país.

En consecuencia, el 24 de enero de 2022 fue declarado en rebeldía por la jueza titular del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez Chávez, en conformidad con el artículo 99, letra a, del Código Procesal Penal, al tiempo que resolvió sobreseer temporalmente la causa en conformidad con el artículo 252, letra b, remitiendo la respectiva orden de detención (N° 2111227003832-0) al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Pero lo curioso del caso no es sólo la contumacia del abogado titulado de la Universidad de Chile -en cuya Escuela de Derecho además fue dirigente estudiantil-, sino la incapacidad que ha mostrado el sistema para hacer valer las resoluciones de los magistrados toda vez que a Orrego se le ve habitualmente en la misma sede del partido y del Instituto Libertad. Por si fuera poco, Orrego Gutiérrez es panelista regular del cuestionado programa Sin Filtros, espacio conducido por Gonzalo Feito, al tiempo que continuamente asiste a radio Agricultura, donde participa en programas como “Nuevas Voces” y “Tendencias”.

Francisco Javier Orrego Gutiérrez es, según los que conocen la interna de RN, un “fáctico” que goza de un muy buen olfato para arrimarse a figuras con poder. De hecho, fue panelista en programas de televisión abierta -en horario premium- para defender su opción por el Rechazo, como fue su comentada participación con Bernardo Fontaine (de quien se dice que es su "escudero") en el programa 100 Indecisos, de Mega, oportunidad en la que defendió la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones en calidad de vocero del movimiento “Con mi plata no”. Algunas fuentes de Renovación Nacional expresaron su sorpresa por esta situación, una que provocará más de un dolor de cabeza en la tienda de Antonio Varas dado el perfil que ha ido adquiriendo como referente “libertario”. Temen que, en virtud de estos acontecimientos, la PDI irrumpa en la sede para llevárselo detenido, sumando así un episodio ciertamente más bochornoso que el que protagonizó el pasado 9 de julio Javier Molina Cepeda, presidente de la Juventud de Renovación Nacional y exasesor de la ministra Cecilia Pérez, quien también chocó conduciendo en estado de intemperancia etílica, hecho por el que será formalizado el 21 de noviembre próximo.







Orrego Gutiérrez no sólo se trata de un personaje particular sino que es uno de los valores emergentes predilectos de Carlos Larraín, acaso la figura más influyente dentro de Renovación Nacional. Así al menos lo ha expresado el mismo Orrego Gutiérrez en entrevistas de semblanza. Así las cosas, nuevamente Carlos Larraín se ve salpicado por tener vínculos con personas que exhiben un comportamiento algo “temerario” o “irresponsable” frente al volante, pues hasta el día de hoy debe eludir preguntas relativas al caso de su hijo, Martín Larraín Hurtado, quien ocasionó la muerte de Hernán Canales por manejar en estado de ebriedad y darse posteriormente a la fuga, hecho registrado la madrugada del 18 de septiembre de 2013 en una ruta de Curanipe, Región del Maule, delito por el que nunca pagó y que, para colmo, desató un escándalo nacional por efectuar un pago de 10 millones de pesos a la viuda de la víctima para que desistiera de emprender acciones legales, así como por la condena que recibió el médico forense Mario Peña y Lillo por falsificar la autopsia, cuyas conclusiones ocultaron que la víctima pudo haberse salvado si hubiera recibido atención médica oportuna.

El Mostrador intentó ubicar a Orrego y hasta el cierre de edición, no fue posible.