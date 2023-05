Superintendente de Salud critica a isapres: “No les gusta, porque no quieren devolver el dinero”

El superintendente de Salud, Víctor Torres, afirmó que, si el Ejecutivo buscase el fin de las isapres, no se habría presentado un proyecto que tiene como objetivo evitar el colapso de las aseguradoras debido al efecto directo e inmediato que provocaba el fallo de la Corte Suprema.

La acusación de la Asociación de isapres contra el Gobierno sobre el “engaño” que significa el proyecto de ley corta, el que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema para la devolución de dineros hacia sus afiliados ha generado controversias desde el Gobierno como de otros estamentos. Hoy fue el turno del superintendente de Salud, Víctor Torres, quien criticó la postura de las aseguradoras.

Torres resaltó en una conversación con Radio Cooperativa que, si el Ejecutivo buscase el fin de las isapres, no se habría presentado un proyecto que tiene como objetivo evitar el colapso de las aseguradoras debido al efecto directo e inmediato que provocaba el fallo de la Corte Suprema.

También te puede interesar:

Asimismo, acusó a las isapres de no entregar un recurso de aclaración en la Corte para averiguar si la interpretación del fallo es la correcta para el efecto de sus cálculos. Recordar que la Superintendencia de Salud informó que el monto global que deben devolver las isapres es de $1.121.615 millones, unos US$1.400 millones.

Sin embargo, Torres continuó con sus acusaciones precisando que a las aseguradoras no les gusta este “proyecto de ley que busca el cumplimiento del fallo, porque no quieren devolver lo que se cobró de más”, agregando que el problema recae contra el cumplimiento del fallo y no contra el Gobierno o la Superintendencia.

Además, llama a las isapres a cumplir con el fallo y no seguir traspasando la responsabilidad al regulador e intentando coaccionar a quienes son regulados.

Reforma de fondo

Por otro lado, el superintendente de Salud confirmó por parte del estamento a una apertura a realizar reformas de fondo con respecto a las isapres una vez finalizado el problema. “El sistema tal cual como está, por sí sólo, ni siquiera con fallos era un sistema viable”.

Al detallar su comentario, aseguró que los costos que realizaban las aseguradoras hacia las personas mediante el aumento de los precios base o planes de manera anual o trianual por la GES (Garantías Explícitas en Salud) era inviable que se sostenga este sistema privado.