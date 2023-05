Luis Silva advierte: “¿Por qué cre.., siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?”

El recién electo consejero constitucional por el Partido Republicano, Luis Silva, se refirió a lo que será el nuevo proceso constituyente y advirtió que no se siente obligado a buscar acuerdos con el sector derrotado en los comicios. “En democracias las mayorías tienen una responsabilidad muy grande, que es no pasar por encima de las minorías, y las minorías tienen una responsabilidad muy grande, que es acatar las reglas que dicta la mayoría, aunque no te gusten”, afirmó.

En conversación con Diario Financiero, Silva advirtió no tener “ningún miedo al desacuerdo. Para eso están los votos. Y si no los tienen, ellos se tienen que ir de la plaza. Y si no, llamamos a la fuerza pública, porque para eso está, para hacer efectivo el derecho (…) Si no, terminas bailando la música de la izquierda”.

“Cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos…¿por qué crest…, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quién está en minoría”, adicionó.

En complemento de lo anterior, el abogado apuntó que “en democracias las mayorías tienen una responsabilidad muy grande, que es no pasar por encima de las minorías, y las minorías tienen una responsabilidad muy grande, que es acatar las reglas que dicta la mayoría, aunque no te gusten”.

“Y si cada vez que la mayoría toma una decisión que no te guste, tú saltas, no estás cumpliendo con tu parte del trato. La mayoría, obviamente, tiene que abstenerse de pasar la máquina. De hecho, la Constitución es para eso precisamente”, añadió.

Silva, sentenció que “es distinto diálogo que acuerdo. Cuando tú te abres a dialogar con un compadre que te dice ‘me ofende lo que dices, me ofende lo que piensas’, se acabó el diálogo. ‘Viejo, yo no puedo llegar a acuerdos contigo, porque tengo que renunciar a lo que pienso para que tú no te sientas ofendido'”.

Frente al tono utilizado en la entrevista, horas más tarde, Silva reculó a través de redes sociales y aseguró que “nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos”.